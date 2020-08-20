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Dünya Merkel Yunanistan'ı 'yedirmeyiz' diyor
Dünya

Merkel Yunanistan'ı 'yedirmeyiz' diyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Doğu Akdeniz’de gerginliğe değil istikrara ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar. Merkel üstü kapalı olarak Türkiye'ye, "AB’ye üye devletlerin egemenliğine yönelik saldırıların kabul edemeyiz" diyerek Yunanistan'a sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 23:28:00 - 2020-08-20 23:28:43
Merkel Yunanistan'ı 'yedirmeyiz' diyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’nın güneyindeki Bregançon Kalesi’nde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, Çin, ABD, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını ve Avrupa Birliği’nin (AB) jeopolitik bir aktör olarak ortaya çıkması gerektiği üzerine konuştuklarını belirten Merkel, "Avrupa tek sesle konuşursa güçlü olur." yorumunda oldu.

Şansolye Merkel, Akdeniz’in doğusundaki durumun çok önemli olduğunu belirterek, "Avrupa'nın orada gerginliğe değil istikrara ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var." yorumunda bulundu.

Angela Merkel, AB’ye üye devletlerin egemenliğine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırarak değil, konuşarak sorunların çözümünden yana olduklarını ifade eden Merkel, "Bu tüm taraflar için geçerli." dedi.

Merkel, Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun oluşması için çalıştıklarını açıkladı.

Macron'dan hukuk vurgusu

Doğu Akdeniz'de egemenliğin korunması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Macron, Akdeniz bölgesinin istikrara kavuşması gerektiğini ve bu konuda Berlin ve Paris’in hemfikir olduğunu söyledi.

Macron, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku koruma iradesine sahip olduklarını vurguladı.

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