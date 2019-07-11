Merinos halı geleneksel yaz şenlikleri başladı

Merinos Halı çalışanlarının katıldığı geleneksel Merinos Yaz Şenlikleri başladı. Gaziantep ve Besni fabrikalarında çalışanların katıldığı yaz şenlikleri üç hafta boyunca devam edecek. Yaz şenlikleri stardı Merinos Besni tesislerinde çalışanların katıldığı Gölbaşı Kıyı tesislerinde göl kenarında yapıldı.

Erdemoğlu ailesi tarafından Merinos Halı çalışanları için düzenlenen Geleneksel Yaz şenliklerinin başlangıcı Adıyaman Gölbaşı Kıyı tesislerinde yapıldı. Adıyaman Besni İlçesindeki fabrikada çalışanların katıldığı yaz şenlikleri iki hafta sürecek. Şenliklere tüm çalışanlar katılıyor. Gaziantep Dülük ormanlarındaki şenlikler 13 Temmuz cumartesi günü başlayacak ve üç hafta sürecek. Şenliklere Gaziantep işletmelerinde çalışan yaklaşık üç bin civarında personel katılacak. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, geleneksel hale gelen yaz şenliklerindeki amacın çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, çalışanlar arasında kaynaşmayı artırmak olduğunu söyledi. Erdemoğlu, “ Merinos çalışanları bir ailedir. Biz bu aileyi her geçen gün büyütmeye gayret ediyoruz. Bu büyük ailenin birbirini tanıması, kaynaşması ve birlik beraberliği sağlaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yıllar önce başlattığımız Merinos Yaz Şenlikleri de bunlardan bir tanesidir. Yaz şenliklerinde çalışanlarımızla bir araya gelerek sohbet etme ve eğlenme fırsatı buluyoruz. Ayrıca eğlenceler düzenliyoruz. Şenliklerin moral ve motivasyon açısından çalışanlarımıza katkı sağladığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Gölbaşı Kıyı tesislerinde başlayan ve üç hafta boyunca Gaziantep’ te devam edecek olan şenliklerde çekilişler yapılarak çalışanlara çeşitli ödüller verilmesi yanı sıra Merinos bünyesinde on ve on beş yılını tamamlayan çalışanlara teşekkür plaketi ve altın takdim ediliyor.