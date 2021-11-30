  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Merih Demiral'ın takımından gol yağmuru
Spor

Merih Demiral'ın takımından gol yağmuru

Serie A'nın 15. haftasında Atalanta sahasında Venezia'yı 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:49:00 -
Merih Demiral'ın takımından gol yağmuru

Serie A'da 15. haftanın açılış maçında Atalanta, Gewiss Stadyumu'nda ligin yeni takımlarından Venezia'yı konuk etti.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı mücadeleyi Atalanta 4-0 kazandı.

Bergamo temsilcisinde Pasalic 7, 12 ve 67. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, 4. gol 57. dakikada Koopmeiners'ten geldi.

Merih Demira, 77. dakikada yerini 17 yaşındaki Giorgio Scalvini'ye bıraktı.

Karşılaşmadan galip ayrılan Atalanta puanını 31 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Venezia ise 15 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli’den Yavaş’a: Bundan sonra dikkatli ol!
Siyaset

Bahçeli’den Yavaş’a: Bundan sonra dikkatli ol!

Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak uyarılarda bulundu. Olayın Yavaş'ın elini..
F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı
Gündem

F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı

Kasım ayının başlarında Akdeniz’e düşen İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.
Macron'un telefonlarını bile açmadı... Rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdiler
Gündem

Macron'un telefonlarını bile açmadı... Rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdiler

Uluslararası Kriz Uzmanı Hasan Kasımi, Cezayir-Fransa ilişkilerinin en kötü dönemini yaşadığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay