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Spor Merih Demiral'den kötü haber geldi
Spor

Merih Demiral'den kötü haber geldi

Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Demiral, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:48:00 -
Merih Demiral'den kötü haber geldi

Milli futbolcu Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında önce gol atmayı başarmış ardından da sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Atalanta teknik ekibi Merih Demiral'ın sakatlığının devam ettiğini ve Sampdoria maçında oynamayacağını açıkladı.

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçında sakatlanan milli stoper Serie A'da oynanacak Sampdoria maçında da forma giyemeyecek. Atalanta teknik ekibi Merih Demiral'ın kadroda olmayacağını açıkladı.

Merih Demiral form tutturmuştu

Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Merih Demiral sezona iyi başlamış ardından da inişli çıkışlı performans göstermişti. Son haftalarda formayı kapan Merih Manchester United maçında da kulübünde ilk golünü kaydetmişti. Aynı maçta şansız bir şekilde sakatlanan genç oyuncu tam form tutmuşken sakatlığa kurban gitti.

Yerine Lovato

Atalanta'da Merih Demiral'in yokluğunda savunmada 21 yaşındaki Lovato şans bulacak. İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini savunmanın ortasında Lovato'yu oynatacak.

İtalyan basını övgüler yağdırmıştı

İtalya basını Merih Demiral'e son haftalarda gösterdiği performansı nedeniyle methiyeler dizmişlerdi. Sakatlanmadan önce form tutan yıldız isim için Primabergamo gazetesi, "Merih Demiral alkışı hak ediyor" başlığını atmıştı. Gazete Empoli karşısında mücadele eden Atalanta oyuncuları için puanlamada da bulunurken, milli oyuncu Merih Demiral de 7.5 puanla maçın en çok puanını alan ikinci oyuncu olmuştu.

Star.com.tr

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