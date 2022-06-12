Merih Demiral, Premier Lig yolunda

A Milli Takım kampında olan Merih Demiral, milli maçların bitmesiyle adres değişikliğine hazırlanıyor.

Bonservisi 30 Haziran 2024'e kadar İtalyan ekibi Juventus'ta olan 24 yaşındaki stoper, geçen sezonu kiralık olarak bir diğer Serie A ekibi Atalanta'da geçirmişti.

Satın alma opsiyonu devreye girmedi

Merih'e 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen mavi-siyahlılar, ligi 8. sırada bitirip Avrupa kupalarına gidemediği için satın alma opsiyonunu devreye sokmadı.

Newcastle United, 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır

Juventus'un beklentisi olan 20 milyon Euro üstü rakamı İngiltere ekibi Newcastle United'ın ödeyebileceği kaydedildi.

Kulüplerin anlaşması halinde, Merih'in bu transfere olumlu baktığı belirtildi. Ada ekibinde 2005-2008 yılları arasında şu an Başakşehir Teknik Direktörü olan Emre Belözoğlu da forma giymişti.