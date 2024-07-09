Merih Demiral, o alçakları deşifre etti! Küresel operasyonun aparatları bakın kimler

Akşam gazetesi yazarı Oğuzhan Bilgin, Bozkurt işaretinin tarihsel ve kültürel önemini ele aldı. Bilgin, Türk mitolojisinde ve tarihindeki Bozkurt sembolünün anlamını anlattı. Bozkurt işaretinin Türk milletinin binlerce yıllık sembolü olduğunu ve düşmana korku verdiğini belirten Bilgin, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasının, Türk milliyetçiliğine karşı yapılan küresel operasyonları deşifre ettiğini ifade etti. Bilgin, şunları kaydetti:

" "Tan ağarınca Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt Oğuz Kağan'a hitap etti ve:

'Ey Oğuz, sen Urum üstüne yürümek istiyorsun; ey Oğuz ben senin önünde yürümek istiyorum.' dedi ve gitti.

Ondan sonra çadırını dürdürdü ve gitti. Gördü ki ordusunun önünde gök tüylü ve gök yeleli büyük bir bozkurt yürümektedir ve kurdun ardı sıra ordu gelmektedir."

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Türk mitolojisinin en büyük destanlarından, Türklerin kurucu, büyük atasının anlatıldığı (benim de ismini gururla taşıdığım) Oğuz Kağan Destanı'nda Bozkurt sembolü böyle geçiyordu...

Türklerin en eski yazıtlarında kurt motifi işlenmişti.

Türk adını taşıyan ilk devlet olan ve millete adını veren Göktürk Devleti'nin kullandığı bayraklarda Bozkurt sembolünün olduğu kayıtlarda yer alıyordu...

Bu nedenle Nihal Atsız Kürşad ve 40 çerisinin Çin Sarayı'na yaptığı baskını anlattığı o ölümsüz romanına "Bozkurtların Ölümü" adını veriyordu...

Osmanlı Padişahı 3. Murad ile ilgili tasvirlerde de padişaha seferde yanında bir bozkurt eşlik ediyordu.

İmparatorluğun son döneminde kurulan Türk Ocakları'nın sembolü bozkurt olarak seçiliyordu...

Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet sonrası ilk bastırdığı paralardan birinin üzerine Bozkurt sembolü koyduruyordu.

Armstrong Mustafa Kemal Paşa'nın hayatını anlattığı kitabın adını Bozkurt koyuyor, Nazım Hikmet Kuvâ-yı Millîye Destanı'nda Paşa'yı "sarışın bir kurt" olarak anlatıyordu.

Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de yapılan ilk lokomotifin adını Bozkurt koyuyordu.

Demokrat Parti döneminde Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs'ta Rumların katliamına karşı Kıbrıs Türkü mücahitleri örgütleyerek kurdukları Türk Mukavemet Teşkilatı'nın amblemi Bozkurt olarak belirleniyordu...

1969'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurarken Alparslan Türkeş MHP'nin bayrağını Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağı olan üç hilal yaparken gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocakları'nın sembolünü de Bozkurt yapıyordu...

Türkeş 1991'de Bakü'ye gittiğinde on binlerce Azerbaycan Türk'ü onu Bozkurt işaretleriyle karşılıyordu... Bunun üzerine elle yapılan bozkurt işareti başta Türk milliyetçileri olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılıyordu.

İran liginde oynayan Tebriz şehrinin takımı Traktör'ün her maçında 70 bin kişilik stadyumun tamamı Bozkurt işaretleriyle takımlarını destekliyor sonrasında da Traktör takımı Bozkurt resimli formalarla sahaya çıkmaya başlıyordu.

1990'lardan beri askere uğurlama törenlerinden şehit cenazelerine kadar Türk milleti düşmanlarına karşı bozkurt işaretiyle cevap veriyordu.

Almanya'da neonazilere, PKK'lılara karşı Türkler bozkurt işaretiyle tepki gösteriyor, bir Türk nerede kendisine karşı bir düşmanlık hissetse Bozkurt sembolünü hatırlayıp mitolojik köklerine dönüyordu.

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün tanklarına karşı sokağa çıkanların çoğu Bozkurt işaretiyle direnişe geçiyordu.

Zeytin Dalı Operasyonu'nda "İstikamet Kızıl Elma" diye bağıran Türk askeri tankın üzerinde bozkurt işareti yapıyor, sınırın ötesinde bekleyen Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Türkmen Tugayları da onları bozkurt işaretleriyle karşılıyordu.

Uruguay'da Ermenilerin protesto gösterisine dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bozkurt işaretiyle cevap veriyordu.

Tam da Türk milliyetçiliğini hem dünyada hem de Türkiye'de krimanilize ve tasfiye etmeye çalışan bir küresel operasyon devredeyken, Ülkü Ocakları'nı kapatıp bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya ile oynanan maçta Merih Demiral gol sevincini bozkurt işareti yaparak yaşıyordu.

Türklerin binlerce yıllık sembolü Bozkurt işaretini yapan Merih Demiral hem dünyadaki Türkofobiyi hem Türk milliyetçiliğine karşı yapılan küresel operasyonu oluşturduğu büyük kamuoyuyla deşifre ediyordu.

Sonrasında tehditler savuran Alman İçişleri Bakanı da UEFA da Türkiye içindeki Türk düşmanı "Türkiyeli"ler de bu küresel operasyonun aparatlarıydı.

Neticede Bozkurt binlerce yıldır olduğu gibi bundan sonra da dosta güven, düşmana korku vermeye devam ediyor."