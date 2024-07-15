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Spor Merih başlattı ayarları bozuldu! O Ülkeden skandal bir karar
Spor

Merih başlattı ayarları bozuldu! O Ülkeden skandal bir karar

Yeniakit Publisher
2024-07-15 12:04:00 -
Merih başlattı ayarları bozuldu! O Ülkeden skandal bir karar

Melih Demiral'in bozkurtlu gol sevinci dünyada hala yankılanmaya devam ederken Almanya bir yeni skandala imza attı..

Almanya'daki yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt' işaretinin aynısı olan 'Sessiz tilki' uyarısının yasaklandığı kaydedildi.

DEMİRAL'IN SEVİNCİNİ HAZMEDEMEDİLER

A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın gol sevincini paylaştığı 'Bozkurt' işareti tartışmaları devam ederken, Almanya'da yuva ve okullarda gürültü yapan çocukları ve öğrencileri uyarmak için yıllardır kullanılan ve 'Bozkurt selamı' işaretinin aynısı olan 'Sessiz tilki' (Leisefuchs-Schweigefuchs) uyarısının yasaklanması da gündeme geldi.

"BOZKURT"A BENZEYEN İŞARETİ BİLE YASAKLADILAR

The Guardian'ında yer alan habere göre, öğretmenlerin ve eğitmenlerin orta ve yüzük parmağı ile başparmağı birleştirip, işaret parmağı ile küçük parmağı yukarı kaldırarak çocuk ve öğrencileri 'gürültü yapmayın' uyarısında bulunmak için kullandıkları, bu işaretin 'Bozkurt' işareti ile karıştırılabileceği ve bunun artık çağdaş olmadığı gerekçesiyle Almanya'nın Bremen eyaletinde bundan böyle kullanılmayacağı açıklandı.
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Bu işaretin uygulanmasına son verilmesi için Bremenli Alman ailelerin uzun süredir talepte bulunduğu da belirtildi.

Bremen'deki yasak Almanya'da daha geniş çaplı bir tartışmaya işaret ediyor. Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, geçtiğimiz hafta ilkokul ve anaokulu öğretmenlerini işaretin kullanımında daha fazla hassasiyet göstermeye çağırdı. Düll, 'çocukları sessiz olmaya teşvik etmenin başka yolları da olduğunu' söyledi.

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