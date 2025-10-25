  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem ‘Merhumun şu mısraları hatırıma geliyor’ Başkan Erdoğan yazarımız Karakoç'tan okudu
Gündem

‘Merhumun şu mısraları hatırıma geliyor’ Başkan Erdoğan yazarımız Karakoç'tan okudu

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda gazetemiz yazarı Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan gazetemiz yazarı Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yerin 17 kat altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salon hazırladık. 'Yaparsa AK Parti yapar' dedik ve bu salonu yaptık.

Sizlerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç’un şu mısraları hatırıma geliyor.

Gençler, ne diyor rahmetli Karakoç? 'Ben, milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı, bir eğriyi düzeltir. Zulüm azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes ölüm bile güzeldir'

TSK Gazze'ye girecek mi? Erdoğan açıkladı
TSK Gazze'ye girecek mi? Erdoğan açıkladı

Gündem

TSK Gazze'ye girecek mi? Erdoğan açıkladı

Başkan Erdoğan'dan BM mesajı
Başkan Erdoğan'dan BM mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan BM mesajı

Erdoğan bölgedeki güvenliğin garantörü. Osmanlı geri döndü!
Erdoğan bölgedeki güvenliğin garantörü. Osmanlı geri döndü!

Gündem

Erdoğan bölgedeki güvenliğin garantörü. Osmanlı geri döndü!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23