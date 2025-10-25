‘Merhumun şu mısraları hatırıma geliyor’ Başkan Erdoğan yazarımız Karakoç'tan okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan gazetemiz yazarı Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yerin 17 kat altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salon hazırladık. 'Yaparsa AK Parti yapar' dedik ve bu salonu yaptık.

Sizlerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç’un şu mısraları hatırıma geliyor.

Gençler, ne diyor rahmetli Karakoç? 'Ben, milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı, bir eğriyi düzeltir. Zulüm azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes ölüm bile güzeldir'