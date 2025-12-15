Avustralya silah yasalarını sıkılaştırılıyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

“Silah sayısına sınırlama getirilecek”

Hükümetin kararlılıkla hareket edeceğinin sinyalini veren Albanese, silah yasalarının daha katı hale getirileceğini vurguladı. Albanese, “Bireylerin edinebileceği silah sayısına sınırlama getirilmesi gibi daha sıkı önlemleri Ulusal Kabine'nin gündemine taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

“Ruhsatlar kalıcı olmamalı”

Ruhsatların kalıcı olmaması gerektiğini savunan Albanese, insanların koşullarının zamanla değişebileceğine dikkat çekerek; yasaların federal veya eyalet düzeyinde olması fark etmeksizin, bu konuda ulusal bir uzlaşı sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

Saldırıya dair paylaşılan bilgilerde, faillerden olan 50 yaşındaki babanın yasal silah iznine sahip olduğu ve olay yerinde saldırgan üzerine kayıtlı 6 adet silahın tespit edildiği bildirilmişti.