  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

RTÜK’ten beklenen hamle: "Jasmine" dizisine inceleme başlatıldı

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Dünya Avustralya silah yasalarını sıkılaştırılıyor
Dünya

Avustralya silah yasalarını sıkılaştırılıyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avustralya silah yasalarını sıkılaştırılıyor

Avustralya’nın Sydney kentinde Bondi Plajı’nda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Başbakan Anthony Albanese, ülkede silah yasalarının sıkılaştırılacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

 

“Silah sayısına sınırlama getirilecek”

 Hükümetin kararlılıkla hareket edeceğinin sinyalini veren Albanese, silah yasalarının daha katı hale getirileceğini vurguladı. Albanese, “Bireylerin edinebileceği silah sayısına sınırlama getirilmesi gibi daha sıkı önlemleri Ulusal Kabine'nin gündemine taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

 

“Ruhsatlar kalıcı olmamalı”

Ruhsatların kalıcı olmaması gerektiğini savunan Albanese, insanların koşullarının zamanla değişebileceğine dikkat çekerek; yasaların federal veya eyalet düzeyinde olması fark etmeksizin, bu konuda ulusal bir uzlaşı sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

 

Saldırıya dair paylaşılan bilgilerde, faillerden olan 50 yaşındaki babanın yasal silah iznine sahip olduğu ve olay yerinde saldırgan üzerine kayıtlı 6 adet silahın tespit edildiği bildirilmişti.

Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında
Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında

Dünya

Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında

Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama

Gündem

Türkiye'den Avustralya’daki terör saldırısına kınama

Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü
Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü

Dünya

Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü

Arap ülkeleri Avustralya'da yapılan saldırıyı kınadı
Arap ülkeleri Avustralya'da yapılan saldırıyı kınadı

Dünya

Arap ülkeleri Avustralya'da yapılan saldırıyı kınadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23