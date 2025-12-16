26 yıl hapisle aranıyordu… Göl kenarında yakalandı
Adana’da hakkında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan firari hükümlünün, kentte rahatça dolaştığı anlar KGYS takibine takıldı.
Adana’da kasten öldürme suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.F., göl kenarında gezdiği sırada polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı. Kentteki KGYS kameralarından iz süren polis, hükümlüyü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunu tespit etti. M.F., göl kenarında gezindiği sırada polisin anlık baskını ile yakalandı.
Cezaevine teslim edildi
Emniyete götürülen hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.