'Ben Yeşil' yalanı fena patladı

PKK'nın silah bırakıp çekildiği, Zap kampı'nın boşaltıldığı, Meclis Komisyonu'nun rapor sunacağı ve eve dönüş yasasının geleceği günlerde Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 11 Aralık'ta "Ben Yeşil" diye arandığını manşete taşıdı.

90'lı yılların faili meçhul simgesi Yeşil'i hatırlatarak barış mimarlarını tehdit etti. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, şahsın “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım değil açık cezaevi hükümlüsü bir katil olduğunu tespi etti.

İçerideki ve dışarıdaki istihbarat aparatlarının bu tür kirli oyunlarla Terörsüz Türkiye ve bölge hedefini baltalamak istedikleri vurgulanıyor.