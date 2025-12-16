  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hakan Fidan'dan çok kritik temaslar! Önce Ürdün sonra Suudi Arabistan

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor
Gündem 'Ben Yeşil' yalanı fena patladı
Gündem

'Ben Yeşil' yalanı fena patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Saygı Öztürk’ü 9 Aralık’ta “Ben Yeşil’im” diye arayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Sözcü'nün 'Alo ben Yeşil' yalanı kısa sürede patladı.

PKK'nın silah bırakıp çekildiği, Zap kampı'nın boşaltıldığı, Meclis Komisyonu'nun rapor sunacağı ve eve dönüş yasasının geleceği günlerde Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 11 Aralık'ta "Ben Yeşil" diye arandığını manşete taşıdı.

90'lı yılların faili meçhul simgesi Yeşil'i hatırlatarak barış mimarlarını tehdit etti. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, şahsın “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım değil açık cezaevi hükümlüsü bir katil olduğunu tespi etti.

 İçerideki ve dışarıdaki istihbarat aparatlarının bu tür kirli oyunlarla Terörsüz Türkiye ve bölge hedefini baltalamak istedikleri vurgulanıyor.

Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı
Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

Gündem

Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması
İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

Gündem

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

Binbaşı Cem Ersever'in katili Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu?
Binbaşı Cem Ersever'in katili Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu?

Gündem

Binbaşı Cem Ersever'in katili Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu?

‘Alo ben Yeşil’ ilk mi sanıyorsunuz? Saygısız Saygı'nın yalanlarını hatırlayalım!
‘Alo ben Yeşil’ ilk mi sanıyorsunuz? Saygısız Saygı'nın yalanlarını hatırlayalım!

Gündem

‘Alo ben Yeşil’ ilk mi sanıyorsunuz? Saygısız Saygı'nın yalanlarını hatırlayalım!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23