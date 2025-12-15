  • İSTANBUL
Gündem

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında yapılan kritik görüşmelerin ardından net konuştu. Toprak tavizi iddialarına kapıyı kapatan Zelenskiy, “Güvenlik garantileri olmadan hiçbir adım atılamaz” mesajı verdi.

Berlin’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in başını çektiği ABD heyetiyle yapılan müzakerelerin merkezinde “güvenlik garantileri”nin yer aldığını vurguladı. Zelenskiy, “Müzakereler sırasında bu garantilerin mutlaka mevcut ve işlevsel olması gerektiğini özellikle ifade ettim. Bu sadece Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın da menfaatinedir” dedi.

 

ABD ile yoğun trafik: Zor dosya ‘toprak’

ABD heyetiyle dün beş saat süren görüşmeler yaptıklarını, bugün de temasların devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Amerikan tarafıyla neredeyse günün her saati diyalog halindeyiz. Amacımız Ukrayna halkına saygı gösteren bir sonuca ulaşmak. Ancak özellikle toprak meselesi son derece zor ve hassas” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın taleplerinin gizli olmadığını dile getiren Zelenskiy, “Rusya’nın bir talep listesi var ve ne istediklerini biliyoruz. Ukrayna’nın pozisyonu da son derece nettir” diyerek, ABD’den arabulucu sıfatıyla somut uzlaşı önerileri beklediklerini söyledi.

“Toprak meselesi acı verici”

Toprak tavizi konusundaki soruya sert bir yanıt veren Zelenskiy, “Toprak meselesi bizim için son derece acı verici bir konu. Sahada herhangi bir adım atmadan önce, güvenlik garantilerinin ne olacağı konusunda çok net bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor” dedi.

ABD tarafından NATO’nun 5. Maddesine benzer güvenlik garantileri sunulabileceğine dair bir yaklaşım duyduklarını aktaran Zelenskiy, “Bu önemli bir ilk adımdır. Ardından ateşkesin izlenmesi meselesi gelir. Bunlar güvenlik mimarisinin temelini oluşturur” diye konuştu.

 

Merz: Ateşkes ilk kez gerçekçi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Berlin’deki görüşmelerin “yapıcı” geçtiğini ve savaşın sona erdirilmesi adına güçlü bir diplomatik ivme oluştuğunu söyledi. Müzakerelerin henüz erken aşamada olduğuna dikkat çeken Merz, “Buna rağmen, tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana bir ateşkese ulaşılması ilk defa gerçekten mümkün görünüyor” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın çabalarını öven Merz, Ukrayna’ya sunulması planlanan güvenlik garantilerinin “dikkate değer” olduğunu ifade etti. Toprak tavizi tartışmalarına da değinen Merz, “Bu konuda söz söyleyebilecek tek taraf, topraklarını yaklaşık dört yıldır savunan Ukrayna halkıdır. Böyle bir kararı ancak onlar verebilir” diyerek noktayı koydu.

