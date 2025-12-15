Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Genel Başkan seçilir seçilmez seçim vaadi olarak rakıyı ucuzlatacağını ve yandaşlarına 140 liradan rakı satacağını vaat eden Özgür Özel’in büyük bir skandalı patladı.

Daha önce şehit cenazesinde sırıtan Özel'in, uzun yıllar DYP'de siyaset yapan ve CHP'ye geçtikten sonra çiçek sulama skandalıyla gündeme gelen Kamer Genç’in mezarında kadeh kaldırdığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündeme bomba gibi düşen görüntülerde, Özgür Özel’in, Veli Ağbaba ile kadeh kaldırıldığı ve mezar başında anma töreni yapıldığı görülürken, söz konusu skandal görüntüler CHP zihniyetinin şişenin dibinde siyaset yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.