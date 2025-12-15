  • İSTANBUL
Siyaset Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Özgür Özel’in, Veli Ağbaba ile kadeh kaldırıldığı ve Kamer Genç'in mezarı başında anma töreni yapıldığı görülürken, söz konusu skandal görüntüler CHP zihniyetinin şişenin dibinde siyaset yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Genel Başkan seçilir seçilmez seçim vaadi olarak rakıyı ucuzlatacağını ve yandaşlarına 140 liradan rakı satacağını vaat eden Özgür Özel’in büyük bir skandalı patladı.

Daha önce şehit cenazesinde sırıtan Özel'in, uzun yıllar DYP'de siyaset yapan ve CHP'ye geçtikten sonra çiçek sulama skandalıyla gündeme gelen Kamer Genç’in mezarında kadeh kaldırdığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündeme bomba gibi düşen görüntülerde, Özgür Özel’in, Veli Ağbaba ile kadeh kaldırıldığı ve mezar başında anma töreni yapıldığı görülürken, söz konusu skandal görüntüler CHP zihniyetinin şişenin dibinde siyaset yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!

CHP'li delegenin vefat eden Durbay paylaşımı CHP’lileri kızdırdı: Üzüntüden öldü! Özgür Özel masum değil!

CHP’li belediyelerde ‘Noel telaşı’ başladı

CHP’li belediyelerde ‘Noel telaşı’ başladı

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

