ABD, Rusya ile barış için Ukrayna'dan Donetsk bölgesinden çekilmesini istedi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD, Rusya ile barış için Ukrayna'dan Donetsk bölgesinden çekilmesini istedi

Almanya'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen gizli görüşmelerde, ABD tarafının Rusya ile barış anlaşması karşılığında Ukrayna’dan Donetsk bölgesindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmesini istediği iddia edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen kritik görüşmeler sona erdi.

DONETSK'TEN ÇEKİLME TALEBİ

Adı açıklanmayan yetkililer, ABD tarafının Rusya ile kalıcı bir barış anlaşması sağlanması için Ukrayna’dan Donetsk bölgesindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmesini istediğini açıkladı. Rusya, daha önce Donetsk ve Luhansk'ı içeren Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini ve Kırım’ı ilhak ettiğini duyurmuştu.

Yetkililer, Ukrayna tarafının bu toprak takası meselesinde daha fazla müzakere talep ettiğini ve anlaşmaya varmak için hâlâ aşılması gereken büyük engeller olduğunu belirtti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE AB ÜYELİĞİ

Görüşmelerde ele alınan diğer konular şunlardır:

  • Güvenlik Garantileri: Anlaşma kapsamında Ukrayna'nın, NATO anlaşmasının 5. maddesinde öngörülenlere benzer güvenlik garantileri alacağı, ancak bu garantilerin sonsuza kadar geçerli olmayacağı belirtildi.

  • Rusya'nın Tutumu: Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına açık olduğunu ifade etti ve Trump yönetiminin, Rusya'nın daha fazla batıya doğru yayılmasını engellemeyi hedeflediğini söyledi.

"SOMUT İLERLEME SAĞLANDI"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından sosyal medyada çıkan spekülasyonlara rağmen iyimser bir açıklama yaptı:

"Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz."

Umerov, ayrıca ABD heyetine teşekkür ederek, heyetin Ukrayna'nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalıştığını belirtti.

ZELENSKİY AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu akşam Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İsveç liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer alacağı toplantıya katılarak, barış görüşmelerine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

 

