Gündem Devlet durmuyor makine gibi çalışıyor! Bunları kimse bilmiyor Murat Alan açıkladı
Gündem

Devlet durmuyor makine gibi çalışıyor! Bunları kimse bilmiyor Murat Alan açıkladı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan, Türkiye’nin enerji ve dış ticarette attığı stratejik adımlara dikkat çekerek, özellikle Türkmenistan ile geliştirilen ekonomik ve doğal gaz işbirliğinin Türkiye’yi bölgede “musluğu tutan ülke” konumuna taşıdığını vurguladı.

Devletin boş durmayıp makine gibi çalıştığını belirten Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Türkiye'nin ticari alanda gelmiş olduğu konumdaki bilinmeyenleri anlattı. Alan; “Bugüne kadar AK Parti iktidarında bugüne kadar Türkmenistan'la yaptığı ticaret Türkiye lehine 50 milyar dolar. 10 milyar dolarlık da hala devam eden projeleri varmış Türkiye Cumhuriyeti müteahhitlik firmalarının. Yani 60 milyar dolara yakın, 60 milyar dolardan fazla deniyor hatta.” İfadelerini kullandı.

 

İşte Murat Alan’ın açıklamaları;

Türkmenistan'ın ürettiği bir gaz var. Türkiye Rusya'dan gaz alıyor, Avrupa'ya satıyordu daha doğrusu şu an bazı sıkıntılar var. Azerbaycan'dan alıyor, Avrupa'ya aktarıyor, Avrupa'ya satıyor. İran'dan alıyor, işliyor, ya kendi kullanıyor Avrupa'ya satıyor. Yani aracı köprü durumunda.

"Devlet durmuyor, makine gibi çalışıyor"

Şimdi Türkmen gazının alınmasıyla alakalı bizden önce bilmiyoruz işte bunları. Yani hani günlük meseleler içerisinde biz boğulurken "falancası 5.000 lira kirazı verdi şapur şupur yedi", "diğeri karpuz dilimiyle elinde gezdi" muhabbeti yaparken ya da CHP'nin yolsuzluk bataklığını anlatmaya çalışırken topluma, devlet durmuyor, makine gibi çalışıyor.

Biz gitmeden bir ay içerisinde üç defa Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar gitmiş Türkmenistan'a. Niye? Türkmenistan'dan o Hazar Denizi'nin karşı yakasında, doğal gazı Hazar Denizi üzerinden bir denizaltı köprüsü kurarak (yani bir boru sistemiyle) Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye mi geçirelim?

