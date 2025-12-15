Devlet durmuyor makine gibi çalışıyor! Bunları kimse bilmiyor Murat Alan açıkladı

Devletin boş durmayıp makine gibi çalıştığını belirten Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Türkiye'nin ticari alanda gelmiş olduğu konumdaki bilinmeyenleri anlattı. Alan; “Bugüne kadar AK Parti iktidarında bugüne kadar Türkmenistan'la yaptığı ticaret Türkiye lehine 50 milyar dolar. 10 milyar dolarlık da hala devam eden projeleri varmış Türkiye Cumhuriyeti müteahhitlik firmalarının. Yani 60 milyar dolara yakın, 60 milyar dolardan fazla deniyor hatta.” İfadelerini kullandı.

İşte Murat Alan’ın açıklamaları;

Türkmenistan'ın ürettiği bir gaz var. Türkiye Rusya'dan gaz alıyor, Avrupa'ya satıyordu daha doğrusu şu an bazı sıkıntılar var. Azerbaycan'dan alıyor, Avrupa'ya aktarıyor, Avrupa'ya satıyor. İran'dan alıyor, işliyor, ya kendi kullanıyor Avrupa'ya satıyor. Yani aracı köprü durumunda.

"Devlet durmuyor, makine gibi çalışıyor"

Şimdi Türkmen gazının alınmasıyla alakalı bizden önce bilmiyoruz işte bunları. Yani hani günlük meseleler içerisinde biz boğulurken "falancası 5.000 lira kirazı verdi şapur şupur yedi", "diğeri karpuz dilimiyle elinde gezdi" muhabbeti yaparken ya da CHP'nin yolsuzluk bataklığını anlatmaya çalışırken topluma, devlet durmuyor, makine gibi çalışıyor.

Biz gitmeden bir ay içerisinde üç defa Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar gitmiş Türkmenistan'a. Niye? Türkmenistan'dan o Hazar Denizi'nin karşı yakasında, doğal gazı Hazar Denizi üzerinden bir denizaltı köprüsü kurarak (yani bir boru sistemiyle) Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye mi geçirelim?