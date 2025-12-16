CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

DSP lideri Aksakal, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek siyasette dengeleri sarsacak bir teklifte bulundu. Aksakal’ın, Kılıçdaroğlu’na açık şekilde “Eğer yeniden siyaset yapmayı düşünüyorsanız, tüm ekibinizle birlikte gelin ve DSP’nin başına geçin” dediği öğrenildi.

“CHP’den Dışlandı, Sol Cepheden Davet Geldi”

CHP’de yaşanan iç hesaplaşmaların ardından parti yönetimi tarafından tamamen dışlanan Kılıçdaroğlu’nun, tabanda hâlâ ciddi bir karşılığı olduğu kulislerde sıkça dile getiriliyor. DSP cephesinin bu hamlesi, “CHP’den kovulan lider, solun başka bir adresine mi hazırlanıyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Temkinli Yanıt

Sürpriz teklife karşılık Kılıçdaroğlu’nun ise şimdilik kapıyı kapattığı ifade edildi. Eski CHP lideri, Aksakal’a şu yanıtı verdi:

“Aktif siyasette bulunmayı düşünmüyorum. İleride şartlar ne olur bilemem. Nazik teklifiniz için teşekkür ederim.”

Bu sözler, kulislerde “şimdilik hayır, ama tamamen kapalı değil” şeklinde yorumlandı.

Sol Siyasette Yeni Arayış mı?

Aksakal’ın teklifi, DSP’nin yeniden siyasi sahnede etkili bir aktör olma arayışı olarak değerlendirilirken; Kılıçdaroğlu’nun isminin hâlâ farklı siyasi planlarda geçmesi dikkat çekti. CHP’de yaşanan liderlik krizi ve parti içi bölünmeler sürerken, bu ziyaretin yankılarının önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

TGRT Haber’de medya kritik programında bu konu konuşulurken DSP Genel Başkanı Önder Aksakal canlı yayına dahil olarak Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ancak bu teklifi yapmadığını açıkladı.