Siyonist tezgahı sahte bayrak operasyonları!
Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail, Suriye'de yeni bir sinsi plan tezgahlıyor. DEAŞ'ı yeniden piyasaya süren Tel Aviv'in amacı belli oldu.
Çoğu çocuk ve kadın, 70 binden fazla Filistinli Müslümanı katleden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ve Suriye'de köşeye sıkıştı. “Yahudi mağduriyeti” üzerine inşa ettiği projesi çöken ve dünya kamuoyunun büyük tepkisini alan Tel Aviv, algıları tersine çevirmek ve Suriye'deki çıkmazı aşmak için DEAŞ aparatını devreye soktu. Mossad bağlantılı terör örgütü, ABD, Suriye ve Avustralya'da peş peşe silahlı eylemlere imza attı. Haber merkezimizden Yusuf Ozan Demir bu provokasyonların perde arkasına değindi. Soykırımncı İsrail'in ipliğini pazara çıkardı.