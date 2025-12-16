  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hakan Fidan'dan çok kritik temaslar! Önce Ürdün sonra Suudi Arabistan

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor
Gündem Siyonist tezgahı sahte bayrak operasyonları!
Gündem

Siyonist tezgahı sahte bayrak operasyonları!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail, Suriye'de yeni bir sinsi plan tezgahlıyor. DEAŞ'ı yeniden piyasaya süren Tel Aviv'in amacı belli oldu.

Çoğu çocuk ve kadın, 70 binden fazla Filistinli Müslümanı katleden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ve Suriye'de köşeye sıkıştı. “Yahudi mağduriyeti” üzerine inşa ettiği projesi çöken ve dünya kamuoyunun büyük tepkisini alan Tel Aviv, algıları tersine çevirmek ve Suriye'deki çıkmazı aşmak için DEAŞ aparatını devreye soktu. Mossad bağlantılı terör örgütü, ABD, Suriye ve Avustralya'da peş peşe silahlı eylemlere imza attı. Haber merkezimizden Yusuf Ozan Demir bu provokasyonların perde arkasına değindi. Soykırımncı İsrail'in ipliğini pazara çıkardı.

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon
ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

Dünya

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi

Yerel

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!
Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

Gündem

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Gündem

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23