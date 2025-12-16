  • İSTANBUL
Dünya

O ülkede sel felaketi! Onlarca ölü ve kayıp var

O ülkede sel felaketi! Onlarca ölü ve kayıp var

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi kayboldu.

Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Pirai Nehri taştı. El Torno ve çevredeki kasabalarda sel meydana geldi. Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche yaptığı açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kaybolduğunu ifade etti. Troche, helikopterle en az 300 kişinin kurtarıldığını, Pirai Nehri çevresinde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 ailenin tahliye edildiğini aktardı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava şartlarının iyileşmesi ve su seviyelerinin düşmesiyle kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasını bekliyor.

