Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ukrayna, Rusya’ya ait denizaltıyı vurdu! insansız deniz aracıyla (İDA) saldırı düzenledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Novorossiysk Limanı’nda bulunan Rusya’ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya insansız deniz aracıyla (İDA) saldırı düzenledi.

Ukrayna, Rusya’nın donanmasına yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Novorossiysk Limanı’nda Rusya’ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya Sub Sea Baby adlı sualtı insansız deniz aracıyla (SİDA) saldırı düzenlendiğini açıklayarak, denizaltının ciddi hasar gördüğünü ve servis dışı kaldığını belirtti.

SBU, söz konusu denizaltıda Rus ordusunun Ukrayna topraklarını vurmak için kullandığı dört adet Kalibr seyir füzesi fırlatıcısı bulunduğunu ifade etti. SBU'den yapılan açıklamada, "Varshavyanka sınıfı bir denizaltının maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar. Mevcut uluslararası yaptırımlar göz önüne alındığında, benzer bir denizaltının inşası şu anda 500 milyon dolara mal olabilir.

Bu sınıf denizaltılar, gövdelerinin sesi emme ve sonar tarafından büyük ölçüde tespit edilememe özelliği nedeniyle 'Kara Delik' olarak da bilinir" denildi.

