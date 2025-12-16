  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!

Sınır kapılarından biri PKK’nın kontrolündeydi! Suriye ile Irak arasında önemli anlaşma

Hakan Fidan'dan çok kritik temaslar! Önce Ürdün sonra Suudi Arabistan

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!
Dünya Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna’nın Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil
Dünya

Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna’nın Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Donanması, Novorossiysk Limanı'nda Ukrayna’nın bir Rus denizaltısını vurduğuna ilişkin bilginin gerçek olmadığını ifade etti.

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Donanması, Ukrayna tarafından ortaya atılan, Novorossiysk Limanı'nda bir Rus denizaltısının vurulduğu yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

RUSYA: SABOTAJ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev bir açıklama yaparak, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nde Karadeniz Donanması’na ait bir denizaltının imha edildiği bilgisi yaydığını doğruladı. Ancak Rulev, söz konusu bilgilerin "doğru olmadığını" savundu:

"Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlanmış Karadeniz Donanması’na ait hiçbir gemi veya denizaltı, ne de mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyorlar."

UKRAYNA'NIN İDDİASI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise olayın ardından yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda bulunan "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtilmişti. SBU, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini" iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23