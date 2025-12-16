Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna’nın Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

Rusya Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Donanması, Ukrayna tarafından ortaya atılan, Novorossiysk Limanı'nda bir Rus denizaltısının vurulduğu yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

RUSYA: SABOTAJ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev bir açıklama yaparak, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nde Karadeniz Donanması’na ait bir denizaltının imha edildiği bilgisi yaydığını doğruladı. Ancak Rulev, söz konusu bilgilerin "doğru olmadığını" savundu:

"Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlanmış Karadeniz Donanması’na ait hiçbir gemi veya denizaltı, ne de mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyorlar."

UKRAYNA'NIN İDDİASI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise olayın ardından yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda bulunan "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtilmişti. SBU, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini" iddia etmişti.