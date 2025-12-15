Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

Ülke genelinde tepke çeken olan 12 Aralık’ta Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrenciler bayrak töreni için sıradayken, okul müdürü Mustafa Ç., Muhammed K. (11) isimli öğrenciyi, iddiaya göre sıra düzenini bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı ve yakasından tutarak yere fırlattı. Muhammed K., yere düşüp takla atarken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI

Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç.'nin vekaleten okul müdürlüğü yaptığı, olayın ardından görevden alındığı, Alanyurt Ortaokulu'ndaki öğretmenlik görevine ise geri verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, okula gitmediği öğrenilen Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. 'Seni buraya gömerim’ dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

RİNGDE BOKSÖR BUNU YAPAMAZ

Öğretmen hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden baba Nihat K. (49), şunları söyledi: "Hanım bana, 'Okul müdürü, Muhammed'i dövmüş’ dedi. 'Öğretmendir, kızmıştır' dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca aklım başımdan gitti. Ringde boksör bunu yapamaz. 11 yaşındaki çocuğumu yere vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Adı üstünde öğretmen. Sen bunu yaparsan sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar? Böyle insanlar olduğu müddetçe eğitim olmaz. Ben bu işin peşini bırakmıyorum. Mahkemeye gittim. Gereken her yere başvurdum.”