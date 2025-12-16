Haber Merkezi Giriş Tarihi: Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!
Dünya Bankası'nın son Afganistan Kalkınma Güncellemesi'ne göre Afganistan ekonomisi, düşük enflasyon ve güçlü gelirler sayesinde üst üste ikinci yıl büyümeye devam ediyor. Hızlı nüfus artışı, genişleyen ticaret açığı ve yoksulluk gibi olumsuz faktörlerin varlığı ise sürüyor. Afganistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının, 2024'teki yüzde 2.5'lik büyümenin ardından 2025'te yüzde 4.3 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu genişlemenin hizmet ve sanayi sektörlerindeki faaliyetlerindeki hızlanmadan kaynaklandığı belirtiliyor. İran ve Pakistan'dan geri dönen iki milyondan fazla Afgan mültecinin bu artışta önemli payı olduğu ifade ediliyor.