Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!

Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!

Dünya Bankası'nın son Afganistan Kalkınma Güncellemesi'ne göre Afganistan ekonomisi, düşük enflasyon ve güçlü gelirler sayesinde üst üste ikinci yıl büyümeye devam ediyor. Hızlı nüfus artışı, genişleyen ticaret açığı ve yoksulluk gibi olumsuz faktörlerin varlığı ise sürüyor. Afganistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının, 2024'teki yüzde 2.5'lik büyümenin ardından 2025'te yüzde 4.3 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu genişlemenin hizmet ve sanayi sektörlerindeki faaliyetlerindeki hızlanmadan kaynaklandığı belirtiliyor. İran ve Pakistan'dan geri dönen iki milyondan fazla Afgan mültecinin bu artışta önemli payı olduğu ifade ediliyor.

#1
Foto - Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!

Tarım sektörü, şiddetli kuraklık koşullarına rağmen rekor bir buğday hasadı elde ederek direncini korurken, madencilik ve inşaat sektörü de ekonomik çıktıyı desteklemeye devam ediyor. Genel büyümeye rağmen, 2025 yılında ülkede nüfus yüzde 8.6 artış gösterdi. Bu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılada yüzde 4'lük bir düşüşe yol açtı. Enflasyon ise, istikrarlı gıda fiyatları ve para biriminin değer kazanması sebebiyle düşük seyretmeye devam etti. 2025 yılında ortalama yüzde 2 olan enflasyo, bölgedeki en düşük enflasyon oranları arasında yer alıyor.

#2
Foto - Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!

Yurt içi vergi gelirlerinin 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 17.1'ine yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte, azalan dış yardımların genel mali çerçeveyi daralttığı belirtiliyor. Öte yandan Dünya Bankası, raporunda "İslami finansa geçişin ve resmi bankacılığa sınırlı erişimin finansal kapsayıcılığın önündeki temel engeller olduğunu" öne sürdü.

#3
Foto - Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!

Dünya Bankası Afganistan Ülke Direktörü Faris Hadad-Zervos, "Afganistan ekonomisi toparlanma işaretleri gösterse de, önemli mali zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor ve yur tiçi gelir seferberliği yardımlardaki düşüşü telafi etmekte yetersiz kalıyor" dedi. Faris Hadad-Zervos, "Bu zorlukları daha da derinleştiren şey, son iki yıl içinde ülkelerine geri dönenlerin oluşturduğu büyük akın. Bu da işsiz gençler havuzunu daha da genişletti ve mevcut kırılganlıkları derinleştirdi" ifadelerini kullandı. Kaynak: Mepa News

