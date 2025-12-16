Afganistan ekonomisi çok hızlı büyüyor!

Tarım sektörü, şiddetli kuraklık koşullarına rağmen rekor bir buğday hasadı elde ederek direncini korurken, madencilik ve inşaat sektörü de ekonomik çıktıyı desteklemeye devam ediyor. Genel büyümeye rağmen, 2025 yılında ülkede nüfus yüzde 8.6 artış gösterdi. Bu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılada yüzde 4'lük bir düşüşe yol açtı. Enflasyon ise, istikrarlı gıda fiyatları ve para biriminin değer kazanması sebebiyle düşük seyretmeye devam etti. 2025 yılında ortalama yüzde 2 olan enflasyo, bölgedeki en düşük enflasyon oranları arasında yer alıyor.