Yaşam

Herkes onun öldüğünü düşünüyor! Komadan çıktı, işinin başına geçti

Herkes onun öldüğünü düşünüyor! Komadan çıktı, işinin başına geçti

Adana’da elektrik çarpması sonucu üçüncü kattan düşen 25 yaşındaki genç, 11 gün komada kaldıktan sonra hayata tutundu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde klima montajı sırasında elektrik akımına kapılarak 3 katlı binanın damından düşen Halil Balcı, 11 gün süren koma sürecinin ardından gözlerini açtı.

 

11 günlük hayat mücadelesi

Olay, 25 Nisan'da Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010 Sokak'ta meydana geldi. Altı dükkân, üstü daire olan binanın 3'üncü katında klima montajı yapan Halil Balcı, dış üniteyi yerleştirmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düştü. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gün komada kalan genç adam, uzun ve zorlu bir tedavinin ardından gözlerini açtı ve hayata tutundu. İyileşen Balcı tekrar işinin başına geçerken mahallede ve çevresinde herkesin kendini öldü sandığını ifade etti.

 

Görenler ‘Sen ölmedin mi' diye şaşırdı

Elektriğe çarpılan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı Muhabirine anlattı. Balcı," "Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Üçüncü kattan aşağıya düştüm. İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti. Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış. Herkes beni öldü sanıyor. Görenler hayret ediyor. ‘Hem elektrik çarpıyor hem de yüksekten düşüyorsun, verilmiş sadakan varmış' diyorlar. Beni öldü sananlara sesleniyorum Ölmedim, yaşıyorum. Oradan tek parça çıktım, çok şükür" dedi.

