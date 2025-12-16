Bir tıkla hesap boşalıyor! Devlet engelliyor, onlar tekrar kuruyor

Türkiye yasa dışı bahis baronları ile mücadele ederken, bir de bu sürece dolandırıcılar eklendi. Bilinen yasaklı sitelerin bire bir kopyasını yapan dolandırıcılar, bu sitelere para yatıranların hesaplarını boşaltıyor.

Türkiye’de yasa dışı bahis sitelerine yönelik ilginin yüksekliği, yalnızca hukuki ve toplumsal problemleri değil, aynı zamanda siber suç ekosistemini de büyütüyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, devlet kurumlarının bu sitelere hızlı müdahalesi, alan adlarının kapatılması ve erişimin engellenmesiyle sonuçlanırken, boşluklardan yararlanan dolandırıcılar farklı usullerle vatandaşları hedef alıyor.

Son dönemde artan şikâyetler, popüler illegal bahis markalarının bire bir kopyalanarak küçük harf ya da rakam değişiklikleriyle yeniden yayına alındığını gösteriyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntem, bilinen sitelerin görsel tasarımını ve marka algısını bire bir kopyalamak. Kullanıcı, farkında olmadan sahte siteye girdiğinde para yatırma aşamasında karşısına farklı banka hesapları ya da elektronik cüzdan adresleri çıkıyor. Bu noktada yapılan ödeme, bahis hesabına yansımıyor ve doğrudan dolandırıcıların kontrolündeki hesaplara aktarılıyor.

Uzmanlar, bu metodun özellikle “acil işlem” algısı oluşturularak kullanıcının dikkatinin dağıtılmasıyla başarılı olduğunu vurguluyor.

TIKLAMA TUZAĞI

Bir diğer tehlikeli eğilim ise mesajlaşma uygulamaları veya e-Posta yoluyla gönderilen bağlantılar. “Ödeme yaptıysanız onay için tıklayın” gibi ifadelerle sunulan linkler, çoğu zaman zararlı yazılım içeren uzantılara yönlendiriyor. Bağlantıya tıklanmasıyla birlikte telefon ya da bilgisayara sızan yazılımlar, rehberden bankacılık uygulamalarına kadar pek çok hassas veriye erişebiliyor.

Bilişim hukuku uzmanları, bu tür vakalarda yalnızca para kaybı değil, kimlik hırsızlığı ve uzun vadeli finansal zarar riskinin de bulunduğuna dikkat çekiyor. Uzman hukukçular, yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynamanın başlı başına suç teşkil ettiğini, buna ek olarak dolandırıcılık mağduru olan kişilerin hak arama süreçlerinde de zorluk yaşadığını belirtiyor. Çünkü kanun dışı bir faaliyetin içinde yer almak, şikâyet ve tazminat süreçlerini karmaşık hâle getiriyor. Bu durum, dolandırıcıların cesaretini artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

“YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE OLAN İLGİ OLDUKÇA YÜKSEK”

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık gazetemize yaptığı açıklamada “Yasa dışı bahis sitelerine olan ilginin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Ülkemizde milyonlarca kişi bu platformlar üzerinden yasa dışı kumar faaliyetlerine yöneliyor. Devlet kurumları bu sitelere erişimi engellemek için düzenli ve hızlı müdahalelerde bulunuyor. Ancak kapatılan sitelerin aynı isimle ya da benzer yapılarla yeniden açılması belirli bir zaman aldığı için bu boşluk farklı suistimallere zemin hazırlıyor. Bu süreçte dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitlendiği görülüyor. Özellikle popüler yasa dışı bahis sitelerinin bire bir kopyaları oluşturuluyor. Bahis yapmak veya para yatırmak isteyen kişiler, kendilerine iletilen farklı hesap numaralarına ödeme yaparak doğrudan dolandırıcıların kontrolündeki hesaplara para aktarmış oluyor. Bu tür durumlarda mağdurlar ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor” diye konuştu.