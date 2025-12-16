  • İSTANBUL
Sakarya’da dilencinin üzerinden çıkan şoke etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde zabıta ekiplerinim yakaladığı dilencinin üzerinden 35 bin 300 lira nakit para ve 320 bin lira değerinde altın çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi çevresinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını yakalayarak zabıta merkezine götürdü. Burada yapılan üst aramasında, 35 bin lira nakit para ile toplam 320 bin lira değerinde altın çıktı. Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara da el konuldu.

