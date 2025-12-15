  • İSTANBUL
Şeytan insan şeklinde gezse adı Bill Gates olurdu! İddia gündem oldu

Yücel Kaya

Konuşmacının Bill Gates hakkındaki iddialı sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Video, Gates'in aşılar, yapay et ve iklim değişikliği gibi küresel konulara yaklaşımını eleştirdi. Video kısa zamanda en çok izlenenler arasına girdi.

Videoda konuşmacı, Bill Gates'i eleştirerek çarpıcı bir başlangıç yaparak; "Eğer şeytan dünyada insan şeklinde gezseydi, emin ol adı Bill Gates olurdu." Dedi.

Konuşmacı, Gates'in faaliyetlerini ve açıklamalarını şu ana başlıklar altında değerlendirdi.

 

Aşılar ve Sağlık Girişimleri:

Gates'in aşı ve sağlık alanındaki çalışmalarının ardındaki niyet sorgulanıyor ve bu girişimlerin sonuçları hakkında şüpheler dile getiriliyor. Özellikle aşıların "zehir" olduğu yönünde güçlü bir iddia ortaya atılıyor.

 

İklim Değişikliği ve Gıda:

Gates'in iklim değişikliği konusundaki çözümlerine odaklanılıyor. Bu bağlamda, Gates'in "yapay eti" teşvik etme çabaları eleştiriliyor ve bunun "doğal eti yasaklama" amacı taşıdığı öne sürülüyor.

 

Küresel Etki ve Kontrol:

Konuşmacı, Bill Gates'i küresel bir kontrol ve manipülasyon arayışında olmakla suçluyor. Gates'in dünya çapında yürüttüğü projeler aracılığıyla insanlık üzerinde bir tahakküm kurmaya çalıştığı iması yapılıyor.

Video, Gates'in küresel sorunlara getirdiği çözümlerin, aslında insanlığın özgürlüğünü ve doğal yaşam biçimini tehdit eden gizli gündemler içerdiğini öne süren sert bir eleştiri niteliğindedir.

B.paşalı

Şeytanın insan suretine bürünmüş hâli. ALLAH cc şerrinden korusun.
