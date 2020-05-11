Merhum Meclis Üyesi Erol Mumcu, ölümünün 4. yılında anıldı

CHP Avcılar Meclis Üyesi Erol Mumcu, Avcılar’da adının yaşatıldığı Erol Mumcu Kültür Parkında anıldı.

11 Mayıs 2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden CHP Avcılar Meclis Üyesi Erol Mumcu için Avcılar Erol Mumcu Kültür Sanat Parkında anma töreni düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen törene Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, çeşitli STK temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli törende yaptığı konuşmada, “Erol abi ile mecliste birlikte çalıştım. Mecliste çalıştığımız dönem içerisinde de sonrasında da sürekli Avcılar’ı, halkı konuşurduk. Memleket aşığı bir kardeşimizdi. Tedavi gördüğü süreçte yanında oldum. O zaman dahi sürekli memleket ve Avcılar’ın sorunlarını konuşurduk. Belediye meclisimizin çok kıymeti bir meclis üyesiydi. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Biz Erol Mumcu’yu unutmayacağız. İdealleri, siyaset yapış tarzı ve hayata bakışından örnek alarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Saygı ve özlemle kendisini anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anma töreni, Başkan Hançerli’nin konuşmasının ardından Erol Mumcu’nun fotoğrafının önüne karanfil bırakılması ile son buldu.