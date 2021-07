Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin yürekleri titreten 'şehadet' vaazı

Yeniakit.com.tr

Sağlığındaki bir videoda şehadetin İslam'daki önemine değinen merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, "Allah için paranıza acımayın. Allah için zamanınıza acımayın. Allah için bedenlerinize acımayın. Şehit olmaya çalışın. Acırsanız murd gidersiniz. Şehit olmaya niyet edin." demişti.

'Acıma bedenine'

Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin önerileri şöyle devam etmişti: "İbadet et, Cihad et, Şehit ol. Bedenin çürümesin. Kırkayaklar, yılanlar, akrepler yanaşamasın. Toprak bile çürütemeyecek. Niye bedenine acıyorsun? Acıma bedenine, seccadedeki görevini güzel yap. Acıma bedenine. Gözlerini her gün Kur'an'a bir değdir. Acıma diline bol zikretsin. Acıma bedenine terle, gözlerin biraz gözyaşı üretsin. Acıma bedenine bir Müslümanın yükünü omuzlasın."