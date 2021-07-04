  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Libya Başbakanı Dibeybe'den çağrı: Taviz verin
Sudan için Troyka ülkeleri devreye girdi
Düğünde tartışma çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Fransa'da 4. dalga uyarısı
İSLAM Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin yürekleri titreten 'şehadet' vaazı
İSLAM

Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin yürekleri titreten 'şehadet' vaazı

2018 yılında Hakk'a yürüyen merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin bir vaazındaki 'şehadet' vurgusu, izleyenlerin yüreklerini titretti.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 23:28:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sağlığındaki bir videoda şehadetin İslam'daki önemine değinen merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, "Allah için paranıza acımayın. Allah için zamanınıza acımayın. Allah için bedenlerinize acımayın. Şehit olmaya çalışın. Acırsanız murd gidersiniz. Şehit olmaya niyet edin." demişti.

'Acıma bedenine'

Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin önerileri şöyle devam etmişti: "İbadet et, Cihad et, Şehit ol. Bedenin çürümesin. Kırkayaklar, yılanlar, akrepler yanaşamasın. Toprak bile çürütemeyecek. Niye bedenine acıyorsun? Acıma bedenine, seccadedeki görevini güzel yap. Acıma bedenine. Gözlerini her gün Kur'an'a bir değdir. Acıma diline bol zikretsin. Acıma bedenine terle, gözlerin biraz gözyaşı üretsin. Acıma bedenine bir Müslümanın yükünü omuzlasın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay