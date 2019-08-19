Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler’de Merkez Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Yanaşoğlu, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemenin ardından merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin Yanaşoğlu, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Seydiler Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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