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Aktüel Merdivenden düşmeye 3 gün izin Garson robot iş kazası geçirdi rapor aldı
Aktüel

Merdivenden düşmeye 3 gün izin Garson robot iş kazası geçirdi rapor aldı

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Merdivenden düşmeye 3 gün izin Garson robot iş kazası geçirdi rapor aldı

Amasya’da bir restoranda garsonluk yapan robot belirlenen rotasından çıkıp merdivenlerden düştü. ‘Gayretli’ adlı robotun merdivenden düştüğü görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi. Restoran yetkilileri, çalışma stresi yaşadığını düşündükleri robota 3 gün izin verdi.

Amasya İl merkezinde faaliyet gösteren bir restoranda 8 aydır bulunan servis robotu bir anda belirlenen rotasından çıktı. Sağa sola hareket eden robot, restoranın çıkış merdivenlerinden düştü. Çalışanlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

 ‘Gayretli’ adını verdikleri robotun belirlenen komutları uygulayarak masalara servis yaptığını belirten restoran yetkilisi İbrahim Nuri Bağçuvan, "Biz kendisinden çok memnunuz. Lakin geçtiğimiz gün küçük bir problem yaşadık. Görev tanımının dışına çıktı. Robot kendini aşağı attı. Kaçıp gitti. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sezon yoğunluğu ve çalışma stresi yaşadığını düşünüyoruz. Robota 3 gün izin verdik" dedi.

Üretici firmayla temasa geçmeleri sonrası bakımdan geçen robotun tekrar aralarına döndüğüne değinip görüntülerinin sosyal medyada tahmin etmedikleri şekilde çok izlenenler arasında bulunduğunu anlatan Bağçuvan, "Sosyal medyada ‘robot hakları çıkartılsın. Bu kadar çok çalıştırmayın. İzin verin. Robotun maaşına zam yapın’ şeklinde yorumlarda gördük" diye konuştu.

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