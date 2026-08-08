İngiltere'de gündem Türkiye: Suudi Arabistan'a rakip oldu!
Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından İngiliz basınından The Telegraph, Türk futboluyla ilgili kapsamlı bir inceleme yayımladı.
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Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından İngiliz basınından The Telegraph, Türk futboluyla ilgili kapsamlı bir inceleme yayımladı.
Gazetenin yazarlarından Mike McGrath, Türk kulüplerinin yüksek kalibreli futbolcuları nasıl transfer edebildiğini İngiliz okuyucularına aktardı.
Yazıda Salah'ın Türkiye'ye gelişinde karşılaştığı ilgiye de dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:
Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi öncesinde Çarşamba günü İstanbul'a gelişine ait görüntüler, Süper Lig'e geçişin cazibesini gözler önüne seriyor.
Binlerce taraftar yeni kahramanlarını havalimanında karşılıyor. Salah, sağlık kontrolünü tamamlayıp iki yıllık sözleşmeyi imzalarken her adımı takip edildi. Ancak son sezonlarda Türkiye'yi seçen her yüksek profilli transferler için işler yolunda gitmedi.
Artık tartışmasız olan husus, temsilcileri piyasayı değerlendirirken Türkiye'nin oyuncular için daha uygulanabilir bir seçenek olarak görülmesidir.
SUUDİ ARABİSTAN'I DEĞİL TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ
The Telegraph, Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından Suudi Arabistan'dan ilgi gördüğünü ancak Trabzonspor'a transfer olduğunu belirtti.
İncelemede ayrıca Suudi Profesyonel Ligi'nden birçok yüksek profilli futbolcunun sözleşmelerinin sona ermesinin ardından ayrıldığına dikkat çekildi.
TÜRKİYE NEDEN BU KADAR CAZİP?
The Telegraph'ın incelemesinde Türkiye'nin futbolcular açısından cazip hale gelmesindeki önemli nedenlerden birinin maaşların net olarak ödenmesi olduğu belirtildi.
Salah'ın Trabzonspor'da sezon başına en az 14,5 milyon sterlin kazanacağı ve bu rakamın bonuslar eklenmeden önceki net geliri olduğu ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A RAKİP İncelemede, bu durumun Türkiye'de gelir vergisi bulunmadığı anlamına gelmediğinin altı çizildi. Kulüplerin bordronun bu kısmıyla ilgilendiği ve bu yapının Süper Lig'i net maaşlar açısından Suudi Arabistan'a doğrudan rakip haline getirdiği değerlendirmesi yapıldı.
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yeni sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, Suudi Profesyonel Ligi'nde futbolcular için yapılan büyük harcamaların ve kazançlı sözleşmelerin genel olarak düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.
The Telegraph, sekiz yıl sonra Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya odaklanan Suudi Arabistan için ideal bir transfer olabileceğini belirttiği Salah'ın Türkiye'yi tercih ettiğine dikkat çekti.
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