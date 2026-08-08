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Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

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Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

İHH İnsani Yardım Vakfının ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği 2026 Muhabbet Okulu Yaz Programı tamamlandı.

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Foto - Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Genç İHH Ortaokul Birimi tarafından öğrencilerin manevi gelişimlerini desteklemek, sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara eğlenceli öğrenme ortamları sunmak hedefiyle organize edilen program, Süleymaniye Camisi'ndeki törende katılım belgesi takdimiyle tamamlandı. Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ve velinin katıldığı kapanış programında konuşan İstanbul İHH Başkanı Mehmet Kesmen, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Foto - Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya ise öğrencilerin yaz mevsimini çok değerli geçirdiğini belirterek, "İnsan hayatı bir yolculuktur ve bu yolculuk doğumla başlar. İnsanın hayatının her aşamasında amaçları ve hedefleri olmalı. İnsanın hayatının her safhasında ihtiyacı olan bir şey vardır, o da rehberdir. Hayat yolculuğumuza bir rehber olmadan devam edersek yolumuzu kaybederiz." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

İstanbul Genç İHH Başkanı Muaz Talha Demirtaş da İstanbul'da nice güzel çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti. Programda konuşan, 20 yıl önce Müslüman olan Zacharias Crist ise çocuklara dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

#4
Foto - Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

Kendisinin de Müslüman bir arkadaşı sayesinde İslam ile şereflendiğini belirten Crist, çocukların öğrendikleri yabancı diller sayesinde başkalarının da doğru yolu bulmalarına vesile olabileceklerini kaydetti.

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Foto - Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

Program kapsamında öğrenciler, 5 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal, temel afet bilinci, teknoloji eğitimi, sportif faaliyetler ve atölye dersleri aldı.

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Yorumlar

hamdiye kaya

maşaallah ALLAH SAYILARINI ARTTIRSIN İNŞAALLAH
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