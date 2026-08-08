Gençler yazı değerlendirdi: İHH’nın muhabbet okulu sona erdi

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya ise öğrencilerin yaz mevsimini çok değerli geçirdiğini belirterek, "İnsan hayatı bir yolculuktur ve bu yolculuk doğumla başlar. İnsanın hayatının her aşamasında amaçları ve hedefleri olmalı. İnsanın hayatının her safhasında ihtiyacı olan bir şey vardır, o da rehberdir. Hayat yolculuğumuza bir rehber olmadan devam edersek yolumuzu kaybederiz." ifadelerini kullandı.