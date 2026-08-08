Katil ABD ordusunda peş peşe intiharlar!

Bloomberg’in haberine göre ABD Siber Komutanlığı’nda çalışan veya birimle yakın görev yapan 5 kişinin bir ay içinde intihar etmesi üzerine vakalar “intihar kümesi” olarak sınıflandırıldı.

ABD Siber Komutanlığı (Cyber Command), personel arasında kısa süre içerisinde meydana gelen intihar vakalarının ardından inceleme başlattı. Bloomberg’in haberine göre, haziran başından temmuz başına kadar komutanlık bünyesinde çalışan veya birimle yakın şekilde görev yapan 5 kişi intihar etti.

Kurum içi askeri yazışmalar, kamu kayıtları ve konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, art arda yaşanan ölümlerin ABD ordusu tarafından “intihar kümesi” olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Pentagon bu ifadeyi, intihar vakalarının olağandan daha kısa zaman aralıklarında meydana gelmesi ve özel müdahale gerektirmesi durumunda kullanıyor.

ABD Siber Komutanlığı personeli, askeri ağların korunmasının yanı sıra yabancı ülkelerin askeri bilgisayar sistemlerine yönelik siber operasyonlar yürütüyor. Operasyonların önemli bölümü yüksek güvenlikli tesislerde ve gizlilik altında gerçekleştiriliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, başta İran savaşı olmak üzere uluslararası çatışmalar, siber operasyonlarda görev yapan personelin iş yükünü önemli ölçüde artırdı. İntihar vakalarının da İran savaşının en yoğun dönemlerinden biriyle aynı zamana denk geldiği belirtildi.

Personelin üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsurun ise yapay zeka alanındaki küresel rekabet olduğu bildirildi. Gelişmiş yapay zeka modellerinin yazılım açıklarını tespit etme ve karmaşık siber operasyonlara destek sağlama kapasitesinin artması, askeri siber birimlerin hem bu teknolojileri kullanmasını hem de bunlara karşı yeni savunma yöntemleri geliştirmesini zorunlu hale getiriyor.

Kongre de harekete geçti

Siber operasyonlarda çalışan personelin yaşadığı psikolojik sorunlar daha önce de gündeme gelmişti. ABD Ordusu tarafından finanse edilen bir araştırmada siber operatörlerde uykusuzluk, hafıza sorunları, tekrarlayan düşünceler ve fiziksel rahatsızlıkların görülebildiği belirtilmişti.

2025'te kabul edilen bir savunma yasasıyla Siber Komutanlığın siber personel için özel ruh sağlığı uzmanları görevlendirmesi zorunlu hale getirilmişti.

Son vakaların ardından konu yeniden ABD Kongresi'nin gündemine taşındı. Bloomberg’e göre Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, Siber Komutanlık ile ilave ruh sağlığı kaynaklarını görüşürken, Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili komite intiharlardaki artışı “kritik bir sorun” olarak nitelendirdi.