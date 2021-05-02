Merdan Yanardağ'ın 'alkol bulamama korkusu': AKP şeriat rejimi denemeleri yapıyor
17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasını eleştiren Tele-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AK Parti iktidarını hedef aldı. Yanardağ, "Erdoğan-AKP iktidarı, önüne çıkan her fırsatı değerlendirerek ve sinsi bir tutumla “şeriat rejimi” denemeleri yapıyor." dedi.
Yeniakit.com.tr
17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasını eleştiren Tele-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AK Parti iktidarını hedef aldı. Yanardağ, "Erdoğan-AKP iktidarı, önüne çıkan her fırsatı değerlendirerek ve sinsi bir tutumla “şeriat rejimi” denemeleri yapıyor." dedi.