Merdan Yanardağ'dan Tarkan'a yalanlama
Bir yandan AK Parti düşmanlığı yapan diğer yandan ise CHP'ye yanaşarak milyonları cebe indiren Tarkan, "Geçcek" adlı bir şarkı yayınladı. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan Tarkan, şarkıyı pandemi nedeniyle yazdığını ve herhangi bir politik amacının olmadığını iddia etti. Ancak Tarkan'a kendi mahallesinden yalanlama geldi. Sözde gazeteci Merdan Yanardağ, Tarkan'ın şarkıda AK Parti'den bahsettiğini açık açık itiraf etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin hedef alındığı "Geçcek" isimli şarkıyı, pandemi nedeniyle yazdığını ve herhangi bir politik mesajının olmadığını söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan Tarkan'a CHP medyasından yalanlama geldi.
CHP yandaşı sözde gazeteci Merdan Yanardağ, Tarkan ile ilgili itirafta bulundu.
Merdan Yanardağ'dan yalanlama
Şarkının politik mesaj taşımadığını iddia eden Tarkan'ı yalanlayan Yanardağ, Tarkan'ın şarkıda AK Parti’yi ima ettiğini itiraf ederek, hükümetin gideceğini söylediği için tepki aldığını söyledi.
Bir şarkıdan medet uman Yanardağ, "AK Parti iktidarı gidiyor. Tarkan bunu söyleyip hatırlattığı için gerici çevrelerden, iktidar çevrelerden ve yandaş medyadan bu kadar tepki alıyor" ifadelerini kullandı.