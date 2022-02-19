Merdan Yanardağ'dan Tarkan'a yalanlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin hedef alındığı "Geçcek" isimli şarkıyı, pandemi nedeniyle yazdığını ve herhangi bir politik mesajının olmadığını söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan Tarkan'a CHP medyasından yalanlama geldi.

CHP yandaşı sözde gazeteci Merdan Yanardağ, Tarkan ile ilgili itirafta bulundu.

Merdan Yanardağ'dan yalanlama

Şarkının politik mesaj taşımadığını iddia eden Tarkan'ı yalanlayan Yanardağ, Tarkan'ın şarkıda AK Parti’yi ima ettiğini itiraf ederek, hükümetin gideceğini söylediği için tepki aldığını söyledi.

Bir şarkıdan medet uman Yanardağ, "AK Parti iktidarı gidiyor. Tarkan bunu söyleyip hatırlattığı için gerici çevrelerden, iktidar çevrelerden ve yandaş medyadan bu kadar tepki alıyor" ifadelerini kullandı.