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Medya Merdan Yanardağ'dan Tarkan'a yalanlama
Medya

Merdan Yanardağ'dan Tarkan'a yalanlama

Bir yandan AK Parti düşmanlığı yapan diğer yandan ise CHP'ye yanaşarak milyonları cebe indiren Tarkan, "Geçcek" adlı bir şarkı yayınladı. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan Tarkan, şarkıyı pandemi nedeniyle yazdığını ve herhangi bir politik amacının olmadığını iddia etti. Ancak Tarkan'a kendi mahallesinden yalanlama geldi. Sözde gazeteci Merdan Yanardağ, Tarkan'ın şarkıda AK Parti'den bahsettiğini açık açık itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 12:47:00 - 2022-02-19 12:47:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin hedef alındığı "Geçcek" isimli şarkıyı, pandemi nedeniyle yazdığını ve herhangi bir politik mesajının olmadığını söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan Tarkan'a CHP medyasından yalanlama geldi.

CHP yandaşı sözde gazeteci Merdan Yanardağ, Tarkan ile ilgili itirafta bulundu.

Merdan Yanardağ'dan yalanlama

Şarkının politik mesaj taşımadığını iddia eden Tarkan'ı yalanlayan Yanardağ, Tarkan'ın şarkıda AK Parti’yi ima ettiğini itiraf ederek, hükümetin gideceğini söylediği için tepki aldığını söyledi.

Bir şarkıdan medet uman Yanardağ, "AK Parti iktidarı gidiyor. Tarkan bunu söyleyip hatırlattığı için gerici çevrelerden, iktidar çevrelerden ve yandaş medyadan bu kadar tepki alıyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

SİZ GİDECEK DEDİNİZ DİYE AK PARTİ, GİTMEYECEK AHMAKLAR GÖRECEKSİNİZ .
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Nizami alem

2023 de bizde ondan bahsedeceğiz... VESSELAM
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