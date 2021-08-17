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Ekonomi Mercimek tarlası almak isteyenler için fırsat
Ekonomi

Mercimek tarlası almak isteyenler için fırsat

Diyarbakır Çınar İcra Dairesi, 75 bin 749 m2’lik tarım arazisini 384 bin TL’den satışa çıkardı. İlk ihalede alıcı bulunamaması halinde bu taşınmaza yarı fiyatına sahip olunabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 14:24:00 -
Mercimek tarlası almak isteyenler için fırsat

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Diyarbakır İl, Çınar İlçe, 112 Ada, 16 Parsel, BALLIBABA Mahalle/Köy, KEKLİK TEPE Mevkii, Diyarbakır ili çınar ilçesi 112 ada 16 parselde kayıtlı 75.749,6 yözölçümlü ballıbaba mahallesi kekliktepe mevkisinde bulunan Satışa konu taşınmaz parselleri üzerinde kuru şartlarda üretimi yapılan buğday arpa mercimek yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın kdv oranı %18 dir.

75 bin 749 m2’lik taşınmazın ilk ihalesi 384.353,47 TL bedelle 09.11.2021 tarih ve saat 14:00’de Hükümet konağı 3.kat koridoru ÇINAR/DİYARBAKIR adresinde yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde taşınmazın ikinci ihalesi 09/12/2021 günü saat 14:00’da yapılacak ve  tahmin edilen değerinin yüzde 50’sini geçmesi koşuluyla en çok artırına ihale edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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