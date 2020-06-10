Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Bekdikhan: "Premium segment hızlı toparlanıyor"

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Pandemiyi şu an aşama olarak bizim önümüzde atlatmaya başlayan ülkelerde yapılan deneyimler, premium otomobil segmentinin diğer segmentlere göre daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Ümit ediyorum ki bunu biz de burada söyleyebiliriz." dedi.

Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki yeni SUV modeli GLB'nin basın lansmanı, düzenlenen online toplantı ile gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Bekdikhan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni Mercedes GLB modelini haziran ayında Türk tüketicilerle buluşturmak için heyecanlı olduklarını belirterek, yeni modelin yıllık 2 bin-2 bin 500 adetle, satışlar içinde içinde yüzde 8 ila yüzde 10 arasında bir pay almasını beklediklerini söyledi.

SUV pazarını değerlendiren Bekdikhan, "Genel olarak pazarı değerlendirdiğimizde SUV segmentinin her yıl giderek büyüdüğünü görüyoruz. 2019 yılında toplam segmentin yüzde 22'sini alırken, SUV ürünleri, bu yıl yüzde 29'una kadar çıktı. SUV segmentinin içindeki kompakt SUV oranı ise yüzde 60'lara kadar yükseldi. Bu da SUV'ların ve kompakt segmentteki SUV'ların çok önemli bir pazar payına ileriki yıllarda da ulaşacağını gösteriyor." diye konuştu.





- "Kompakt SUV segmenti önemli bir potansiyeli barındırıyor"





Şükrü Bekdikhan, gazetecilerin sorularını yanıtlarken de SUV segmentinin kendi içinde hızla büyüyen bir segment olduğunu belirterek, "Mayıs ayına kadar satılan 32 bin civarında kompakt SUV araç var. Bu anlamda bu segmentin çok önemli bir potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan süreçlerin premium otomobillere olan ilgiyi nasıl etkileyeceğine değinen Bekdikhan, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim gördüğümüz, pandemi sonrasında edinilen tecrübeler, premium segmentin diğer segmentlere göre daha hızlı toparlandığı şeklinde. Belki hepimiz içeride kaldığımız ve kısmen eve hapsolduğumuz sürecin sonunda özgürlüğümüze kavuşup biraz daha artık dünyaya farklı bakmayı öğreniyoruz. Bu anlamda diğer ülkelerde, pandemiyi şu an aşama olarak bizim önümüzde atlatmaya başlayan ülkelerde yapılan deneyimler, premium segmentin daha hızlı toparlandığını gösteriyor. Ümit ediyorum ki bunu biz de burada söyleyebiliriz."





- "BTK ile tüm markalarla birlikte görüşüyoruz"





Şükrü Bekdikhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile otomobillerdeki verilerin nasıl depolanacağı ve kullanılacağına ilişkin yapılan görüşmelere yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı:

"BTK soruları çok geliyor. Son günlerde hem kendi gündemimizde var hem SIM kart hem katma değerli hizmetler konusunda pek çok yerde sorunlarımızı dile getirmeye çalışıyoruz sektör olarak... Sadece bize özgü olarak değil, tüm sektörün bu konuda bir açıklığa ihtiyacı var. Datanın nasıl kullanılacağı ve verilerin nasıl depolanacağıyla ilgili... BTK ile tüm sektörler anlamında, hem ODD hem OSD ve bütün derneklerin katkılarıyla, tüm markalarla birlikte görüşüyoruz. Bunu nasıl iyileştirebiliriz ve katma değerli hizmetlerimizi sunabiliriz diye..."



Verilen bilgiye göre, yeni Mercedes-Benz GLB Prograssive 406 bin TL'den, AMG versiyonu ise 446 bin 600 bin TL'den Türkiye'de satışa sunulacak.