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Yaşam Mercan resifleri nedir? Mercan resifleri nerede bulunur?
Yaşam

Mercan resifleri nedir? Mercan resifleri nerede bulunur?

Mercan resifleri nedir? Mercan resifleri, kolonyal deniz omurgasızlarının iskeletlerinden oluşan büyük su altı yapılarıdır. Resifleri oluşturan mercan türleri hermatipik veya “sert” mercanlar olarak bilinir, çünkü yumuşak, kese benzeri gövdelerini koruyan sert ve dayanıklı bir dış iskelet yaratmak için deniz suyundan kalsiyum karbonat’ı kullanırlar. Peki, Mercan resifleri nerede bulunur?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:39:00 -
Mercan resifleri nedir? Mercan resifleri nerede bulunur?

Mercan resifleri, mercan denilen koloni deniz omurgasızlarının iskeletlerinden oluşan büyük sualtı yapılarıdır. Resif oluşturan mercan türleri, hermatipik veya “sert” mercanlar olarak bilinir, çünkü yumuşak, keseye benzer vücutlarını koruyan sert, dayanıklı bir dış iskelet oluşturmak için deniz suyundan kalsiyum karbonat çıkarırlar. Resif yapımında yer almayan diğer mercan türleri “yumuşak” mercanlar olarak bilinir.

Her bireysel mercan bir polip olarak adlandırılır. Mercan polipleri, atalarının kalsiyum karbonat dış iskeleti üzerinde yaşamakta ve mevcut mercan yapılarına kendi dış iskeletlerini eklemektedirler. Yüzyıllar geçtikçe mercan kayalığı yavaş yavaş büyür, küçük bir dış iskelet deniz ortamının en muazzam yapısı halini alır.

Mercan resifleri nerede bulunur?

Mercanlar, tüm dünyadaki okyanuslarda, Alaska sahillerindeki Aleutian Adaları’ndan Karayip Denizi’nin ılık tropikal sularına kadar bulunur. En büyük mercan resifleri tropik ve subtropiklerin açık, sığ sularında bulunur. Bu mercan kayalık sistemlerinin en büyüğü olan Avustralya’daki Great Barrier Resifidir. Uzunluğu 2400 km. fazladır.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, bilim adamları okyanus tabanının sadece yüzde 20’sini araştırdılar. Bu nedenle, okyanus kaşifleri, yüzlerce yıldır var olan daha önce bilinmeyen mercan resiflerini keşfetmeye devam ediyor.

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