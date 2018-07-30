Mercan kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

500 gram tavuk kıyması

100 gram kuyruk yağı

3 yemek kaşığı galeta unu

Bir adet orta boy kapya biber

Bir adet orta boy kuru soğan

Tuz

Karabiber

Kekik, kimyon, kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvıyağ

YAPILIŞI:

Soğanı ve kapya biberi rondodan geçirerek inceltin.

Daha sonra tüm malzemeleri derin bir kabın içine alarak 20 dakika yoğurun.

Oluşan kebap hamurundan parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve köfte haline getirin.

Bir tavanın içine bol yağ koyun ve kızdırın.

Kızan yağın içine kebapları tek tek atarak kızartın.

Kızaran kebapları yeşillik ile servis edin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.