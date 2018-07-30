Mercan kebabı nasıl yapılır?
Evinizde çok kolay bir yöntemle akşam yemeklerinizi zenginleştirecek bir kebap yapmak isterseniz sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
MALZEMELER:
500 gram tavuk kıyması
100 gram kuyruk yağı
3 yemek kaşığı galeta unu
Bir adet orta boy kapya biber
Bir adet orta boy kuru soğan
Tuz
Karabiber
Kekik, kimyon, kırmızı toz biber
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvıyağ
YAPILIŞI:
Soğanı ve kapya biberi rondodan geçirerek inceltin.
Daha sonra tüm malzemeleri derin bir kabın içine alarak 20 dakika yoğurun.
Oluşan kebap hamurundan parçalar alarak elinizde yuvarlayın ve köfte haline getirin.
Bir tavanın içine bol yağ koyun ve kızdırın.
Kızan yağın içine kebapları tek tek atarak kızartın.
Kızaran kebapları yeşillik ile servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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