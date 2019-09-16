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Meram Belediyesinde “Tekstil Atölyesi Kursu” kayıtları başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Osman Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek olan ”Tekstil Atölyesi Kursu” kayıtlarını başlattı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
Meram Belediyesinde “Tekstil Atölyesi Kursu” kayıtları başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Osman Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek olan ”Tekstil Atölyesi Kursu” kayıtlarını başlattı.


Meram Belediyesinde “Tekstil Atölyesi Kursu” kayıtları başladı. Meram Belediyesine bağlı Osman Gazi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek kurs kayıtları 20 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. “Giyim Üretimi”,“Moda Tasarımı” ve “Mefruşat Nakış” derslerinin verileceği kurslar 23 Eylül Pazartesi günü start alacak. Tamamıyla ücretsiz olacak kurslar için müracaatlar, Yenişehir Mahallesinde bulunan Osman Gazi Sosyal Tesisine yapılabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, kurs ve kayıtlar için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 505 869 15 28 numaralı telefona başvurabilecekleri bildirildi.



“Kadınlarımız için ne yapsak azdır”


Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verileceği kursa tüm Meramlı hanımları davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kursun kadınların vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri adına önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi. Meram Belediyesinin “Sosyal Belediyecilik” alanında birbirinden değerli proje ve programlara imza attığını hatırlatan Başkan Kavuş, “Bu alanda en önemli konu başlıklarımızdan biri de kadınlarımız. Onların ilgi ve yetenekleri dahilinde böylesi önemli bir kursu hayata geçirerek onlara, ailelerine hatta ekonomilerine katkıda bulunmak amacındayız. Onlara verdiğimiz değer ve desteğin bir örneği de bu ve buna benzer eğitimlerdir. Ailenin, toplumun temel direği ve geleceğimizin mimarları olan kadınlarımız için ne yapsak azdır” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
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