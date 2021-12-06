Meral-Ekrem-Mansur sattı Kılıçdaroğlu ‘yılan’a sarıldı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’nin Mersin’de gerçekleştirdiği ‘erken seçim mitingi’nde dağ fare doğururken, Kılıçdaroğlu’nun adaylık savaşında ne kadar yalnız kaldığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Mersin Millet Bahçesi bitişiğindeki alanda gerçekleştirdiği mitingle ilgili katılım rakamları kafaları karıştırırken, bilinen tek gerçek mitinge Millet İttifakı bileşenlerinden gizli ortak HDP’nin tam destek vermesi oldu. HDP’nin il ve ilçe teşkilatlarına yönelik whatsapp gruplarında, CHP’nin mitingine katılımın zorunlu olduğuna ilişkin görüntüler dikkat çekti.

İP, SP ve DP yok, HDP var

Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın talimatvari çağrısı üzerine sahaya inen Kılıçdaroğlu’nun günlerdir duyurusunu yaptığı Mersin mitinginin fiyaskoyla neticelenmesi Millet İttifakı’ndaki derin çatlağı da belirginleştirdi. CHP’nin ortak miting davetini GİK kararıyla reddettiği öne sürülen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’na karşı İmamoğlu’nu desteklediği bir kez daha ortaya çıkarken, mitinge İmamoğlu’nun İstanbul’dan, Mansur Yavaş’ın Ankara’dan katılım için çalışma yürütmediği belirtildi. CHP’nin araç konvoyunun Mersin’e girişinde Kılıçdaroğlu’nun boş caddeyi selamlarken kayda alınan görüntüsünün medyaya servis edilmesinin de İmamoğlu-Yavaş ekibinin operasyonu olduğu iddia edildi.

CHP paramparça

Uzmanlar ise, Kılıçdaroğlu’nun adaylık savaşında yapayalnız kalarak HDP yılanına sarıldığını söyledi. Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Şükrü Sak, şu değerlendirmede bulundu: “Aday bile belirleyemeyenlerin seçim için miting yapıyor olmasının siyasi bir garabet olmasının yanı sıra, Kılıçdaroğlu’nun hem ittifakta hem de partide nasıl yalnız bırakıldığını görmüş olduk. Muhalefetin kendi içerisindeki çekişmeleri pek kamuoyuna yansımıyor. CHP’de en güçlü iki klik Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ekipleridir. Bunlar CHP teşkilatlarında da ciddi ağırlık elde ettiler. Kılıçdaroğlu’ndan ziyade bu iki grubun rekabetinin yansımasıdır mitingteki manzara. CHP’nin içi cadı kazanı gibi kaynıyor. Bir tarafta Kılıçdaroğlu’nun etrafındakiler, bir tarafta İmamoğlu’nun ekibi, diğer tarafta Mansur Yavaş’ın kadrosu öte yandan Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’ün CHP tabanına yönelik ayrı siyasi çalışmaları var.

Ekrem Diyarbakır'ın rövanşını aldı

İmamoğlu iki defa Diyarbakır’a gitti. Birinde öldürülmüş PKK şaibeli isimlerin olduğu tablo altında poz verdi. Daha önce gittiğinde ise HDP’lilerle poz verdi. Diyarbakır’da İmamoğlu’nun gerçekleştireceği miting CHP genel merkezi tarafından müdahale olunca iptal edilmişti. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingine destek vermeyerek bir meydan okuma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun konvoyda araçları selamlarken bir fotoğrafı servis edildi. Bu fotoğrafta boş bir cadde Kılıçdaroğlu tarafından selamlanıyor. Bunun kasıtlı bir servis olduğu dillendirildi. Bunu İmamoğlu veya Mansurcu ekibin servis ettiği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun sürekli yanlış çıkışlar yapması, randevu almadan TÜİK’e gitmesi gibi hamlelerinin yanındaki isimler tarafından ona yönelik ters bayrak operasyonu olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu-Yavaş ekiplerinin Kılıçdaroğlu’nu bu yanlışlara icbar ettiği de söylentiler arasında.”

Zillet lime lime dağılacak

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy da, şunları dile getirdi: “Bu yamalı bohça ittifakını bir araya getiren üst aklın sancıları, miting meydanlarında ve seçim sürecinde çokça görülecektir. 2023’e kadar bir rüzgar estirip ekonomik ambargolarla Türkiye’yi yıpratıp bu 7 benzemezin iktidara getirilmesi planı, milletin sağduyusuna toslayacaktır. Toslamaktadır da. Seçime kadar bu zillet ittifakı lime lime dağılacaktır. Bunun işaret fişekleri görülmektedir. Ortada henüz hiçbir şey yokken ittifakın bileşenleri çatırdamaya başladı. Seçime doğru cumhurbaşkanlığı adaylığı, bakanlıkların, kurumların paylaşımı, vekil pazarlıkları gibi konu başlıklarında çatır çatır çatlayacaktır. 2023’te Millet İttifakı rahat bir şekilde yeniden iktidar olacaktır. Aday bile belirlememişken seçim mitingi yapmak garabettir. Oradaki ahaliden birisi el kaldırıp ‘biz hangi adaya oy vereceğiz’ diye sorsa, Kılıçdaroğlu’nun vereceği bir cevap yok. İP’in, HDP’nin de vereceği bir cevap yok. Tek gayeleri Erdoğan’ı devirmek, başka bir ortak noktaları yok.”