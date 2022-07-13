Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, artık iyice yılan hikayesine dönen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. "Son günlerde ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener ismi ön plana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun beklenen ilgiyi görmemesi üzerine Akşener’in ismi yeniden gündeme gelmeye başladı" diyen Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı, “Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalılar” diyerek baskıladı. Böylece CHP’nin favori adayı haline geldi. Ama henüz 6’lı masadan ortak aday olarak ismi çıkmış değil.

Asıl önemli olan 6’lı masanın ne diyeceği. Yoksa Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması konusunda bir sorunu yok. Bunu kimse engelleyemez. Ama Kılıçdaroğlu’nun asıl hedefi CHP’nin adayı olmak değil. O 6’lı masanın ortak adayı olmayı hedefliyor. O nedenle 6’lı masanın bir an önce karar alıp kendi adaylığını desteklemesi için çaba gösteriyor. CHP’de bir grup, Kurban Bayramı’ndan önce Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmesini istiyordu. Böylece 6’lı masaya emrivaki yapmayı planlıyorlardı. Kılıçdaroğlu buna cesaret edemedi. 6’lı masa en son toplantısını ağustos ayında yapacağı için bu kez de eylül ayı olsun diyorlar. 6’lı masa karar almadığı sürece Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamaya cesaret edeceğini zannetmiyorum.

6’LI MASANIN KAYGISI

6’lı masadaki hava ise YSK seçim takvimini ilan edene kadar cumhurbaşkanı adayını gündeme almama yönünde. Cumhurbaşkanlığı konusunun 6’lı masayı dağıtmasından endişe ediyorlar. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun kulağı YSK’dan gelecek haberde, gözü ise 6’lı masanın üzerinde olacak.

MASADA İŞLER KARIŞIYOR

Bu arada süreç ilerledikçe 6’lı masada işler karışmaya başladı.

1. Öncelikle 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nu mu ortak aday gösterecek, yoksa çoklu aday mı çıkacak bu henüz belli değil.

2. 6’lı masada bazı partiler siyasi parti liderlerinin aday olmasına sıcak bakmıyor.

3. İlk tura çoklu adayla gidilmesini savunanlar var.

4. Siyaset üstü bir siyasetçinin ortak aday olması önerisi de gündemde.

AKŞENER SESLERİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Kurban Bayramı nedeniyle siyasete ara verildi ama kulisler boş durmadı. Son günlerde ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener ismi ön plana çıkmaya başladı.

Kılıçdaroğlu’nun beklenen ilgiyi görmemesi üzerine Akşener’in ismi yeniden gündeme gelmeye başladı.

Meral Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Ama bir süre önce İYİ Parti’ye birinci parti olma hedefini gösterdi. Bir parti lideri açısından partisine birinci parti olma talimatını vermesinde yadırganacak bir şey yok. İYİ Parti’nin oylarında bir yükseliş olduğunu görüyorum ama son dönemlerde İYİ Parti’nin oyları roket hızıyla yükseltilmeye başlandı.

AKŞENER PLANI

Bunun arkasında Akşener’i cumhurbaşkanı adayı gösterme planı yatıyor. Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, “Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı” diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum.

6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur.

KILIÇDAROĞLU’NA UYARI

Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar. (...)"