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Gündem Meral Akşener'in Yeniçağ'ından skandal hafızlık çıkışı! "Asalaklık adaylığıdır"
Gündem

Meral Akşener'in Yeniçağ'ından skandal hafızlık çıkışı! "Asalaklık adaylığıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın Yeniçağ Gazetesi'nin Haber Müdürü Fatih Ergin, hafızlık eğitimine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 22:21:00 - 2022-12-18 22:26:45
Meral Akşener'in Yeniçağ'ından skandal hafızlık çıkışı! "Asalaklık adaylığıdır"

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kız çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirası, tarikat ve cemaat düşmanlarının gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

İP'li Meral Akşener'in Yeniçağ Gazetesi'nin Haber Müdürü Fatih Ergin, yüce Kuran'ı ezberleyen hafızlara yönelik skandal ifadeler kullandı.

"Asalaklık adaylığıdır"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ergin, "Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor?" dedikten sonra, şu hadsiz değerlendirmeyi yaptı:

Teknoloji çağında "hafızlık" asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez! Derdiniz sevapsa cumaları SMA'lılara para toplayın!

Fatih Ergin çirkin sözlerine şöyle devam etti:

Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak!


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Yorumlar

Ben

Lan sana gülerim ben  

Putsavar

YASASIN ISLAM, YASASIN OSMANLI NESLI, kahrindan geber kafir.
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