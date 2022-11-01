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Gündem Meral Akşener'in yayın arası konuşmaları ortaya çıktı! Açıklamalar yenilir yutulur gibi değil
Gündem

Meral Akşener'in yayın arası konuşmaları ortaya çıktı! Açıklamalar yenilir yutulur gibi değil

Yıllar önce 32. gün programına katılan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yayın arasında yaptığı konuşmalar şoke etti. Akşener darbecilerle kol kola girdiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 22:41:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında yayın arası konuşmaları ve flaş itirafları ortaya çıktı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, yaptığı açıklamada, ''Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı dönemimde 45 il gezmişim. Refah-Yol hükümetini ben yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim hep Teşkilat Meclisi'nde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. İzleyin o Ramazan Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası.'' ifadelerini kullandı.

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