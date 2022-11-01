Meral Akşener'in yayın arası konuşmaları ortaya çıktı! Açıklamalar yenilir yutulur gibi değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında yayın arası konuşmaları ve flaş itirafları ortaya çıktı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, yaptığı açıklamada, ''Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı dönemimde 45 il gezmişim. Refah-Yol hükümetini ben yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim hep Teşkilat Meclisi'nde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. İzleyin o Ramazan Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası.'' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Baş'ı görüştü! Siyaset Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Baş'ı görüştü! Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Baş'ı görüştü!" target="_blank">