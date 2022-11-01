Meral Akşener'in yayın arası konuşmaları ortaya çıktı! Açıklamalar yenilir yutulur gibi değil
Yıllar önce 32. gün programına katılan İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yayın arasında yaptığı konuşmalar şoke etti. Akşener darbecilerle kol kola girdiğini itiraf etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında yayın arası konuşmaları ve flaş itirafları ortaya çıktı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, yaptığı açıklamada, ''Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı dönemimde 45 il gezmişim. Refah-Yol hükümetini ben yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim hep Teşkilat Meclisi'nde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. İzleyin o Ramazan Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası.'' ifadelerini kullandı.
Siyaset
Ağızları bir karış açık bırakan o iddia gündeme bomba gibi düştü! Yok artık daha neler Meral Akşener
Siyaset
İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…
Siyaset
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu ile Hüseyin Baş'ı görüştü!