Meral Akşener'in söyledikleri PKK'nın kopyası! İşte o ifadeler...

Millet İttifakı üyelerinin HDP ile bu yakınlaşması dikkat çekerken ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor. Son olarak bugün Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

Meral Akşener'in bu tartışma başlatan sözleri Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirildi.

Yayın sırasında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Meral Akeşener'in söylediği "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse' sözünün aynısını AK Parti'de söylemişti. Silaha kim veda edecek? Kanı döken devlet mi? PKK'ya bunu söylediğini açık açık söylesene. Çözüm sürecinde 'PKK'ya ülkeyi sattınız' diyorlardı. Meral Akşener bugün çıkıp "'Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmek" diyor. Meral Akşener şunu söylesin. 'Benim bir askerime dokunmayacaksınız. Yeni bir çözüm süreci başlatıyorum' diyorsa Meral Akşener bunu yapsın. 'Silahlar gömülsün' derseniz bunu PKK da diyor. Kim döküyor kanı? Türk askeri mi döküyor? Çık açık açık söyle. Bunların hiçbir ilkesi filan kalmadı" dedi.