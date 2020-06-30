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Gündem

Meral Akşener'in 'Esra Albayrak' mesajına tepki

Gazeteci Yazar Turgay Güler, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:55:00 -
Meral Akşener'in 'Esra Albayrak' mesajına tepki

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Bakan Berat Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a yapılan çirkin saldırılara tepki gösterdi, "Ayıptır, ahlaksızlıktır" dedi.

Akşener'in mesajının ardından, Gazeteci Yazar Turgay Güler, Akşener'e tepki gösterdi.

Güler, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğunuz çirkin siyaset dilinin meyvesidir bunlar Sayın Akşener. Üzüntünüzde samimi olabilirsiniz belki ama 'sosyete damat, mahmut mu diyem...' şeklindeki son derece düzeysiz siyasetin sonucudur olanlar."

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