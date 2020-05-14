Meral Akşener'in alçak saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Van'ın Özalp ilçesinde, hain terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek grubuna yönelik saldırısında şehit düşen görevlilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Terör amacına ulaşamayacak, milletimizin birliğini ve huzurunu asla bozamayacak!" ifadelerinde bulundu.

Akşener'e tepki!

Akşener'in, HDP'yi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırmış, HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıklamıştı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söylemişti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği deşifre olan Akşener'in hain saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte Akşener'e gelen o tepkiler: