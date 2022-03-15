Meral Akşener'i 'Freddy’nin Kâbusu' gibi takip eden lafı ne?

Meral Akşener’in 1996 yılında İçişleri Bakanı yapılmasını Tansu Çiller’den talep edenin Fetullah Gülen olduğunu ileri süren Tamer Korkmaz, Akşener'in “Bir gün herkes Hocaefendi’yi anlayacak. Ne mutlu onu şimdiden anlayana…” sözlerini hatırlatıp "Bu lafı, onu 'Freddy’nin Kâbusu' gibi takip ediyor" diye yazdı. İşte Korkmaz'ın Yeni Şafak gazetesindeki o çok konuşulacak yazısı:

" “Uzun süredir Doğru Yol Partisi’ni bırakıp başka bir partiye geçeceğime dair spekülasyonlar yapılıyor.

Ben, 1993 yılı Kasım’ında DYP’ye üye olup nikâh kıydım.

Benim nikâhım, Katolik Nikâhı gibi boşanması olmayan bir nikâhtır.

DYP üyesi olmayı şeref sayıyorum…

Evladıma bırakacağım tek miras Doğru Yol Partisi’dir…”

*

Bu iddialı sözlerin, bu “büyük lafların” sahibi Meral Hanımefendi’dir.

Günümüzde, İP’leri Pensilvanya’nın Elindeki NATO’cu Parti’nin lideri olan Meral Akşener’den bahsediyoruz.

KİMİN ÖĞRENCİSİYDİ?

Meral Hanımefendi, henüz Çiçeği Burnunda bir İçişleri Bakanı iken aynen şöyle diyordu:

“Tansu Çiller’e benzemek için özel bir gayret sarf etmiyorum.

Amma, onun siyasi öğrencisiyim…

Ekolünde yürüyen bir kişiyim...

Ondaki kararlılığı, cesareti, bilgiyi, değer vermeyi, açıklığı, ufku kimsede göremiyorum…”

(25 Kasım 1996, Milliyet)

KİMİN TALEBİYLE BAKAN YAPILMIŞTI?

Refahyol Hükümeti dönemiydi…

Susurluk’taki malum “kaza”nın hemen ardından DYP’li İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etmişti.

Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Ağar’ın yerine Akşener’i İçişleri Bakanı yaptı. (8 Kasım 1996)

*

Yıllar sonra: Meral Akşener’in bakan yapılmasını Çiller’den talep edenin Fetullah Locaefendi olduğu ortaya çıktı!

*

Yıllarca evvel, “Bir gün herkes Hocaefendi’yi anlayacak. Ne mutlu onu şimdiden anlayana…” demişti, Meral Akşener…

Bu lafı da, onu “Freddy’nin Kâbusu” gibi takip ediyor!

“BAŞBAKAN” YAPILACAKTI

Akşener, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden iki ay önce “Tarladaki Kurultay” ile MHP’yi “teslim almak” istedi…

-Başaramadı…

15 Temmuz’un öncesinde “Başbakan olacağım” diye çok iddialı konuşuyordu.

*

15 Temmuz’dan sadece birkaç gün evvel…

Kapalı Kapıların Ardında; CIA&FETÖ antetli Enver Altaylı ve Papaz maskeli CIA ajanı Andrew Brunson ile buluştu!

*

FETÖ&NATO&ABD darbesi berhava olunca…

Meral Hanımefendi’nin haftalar boyunca gıkı dahi çıkmadı!

ZİLLET’İN NATO’CU ORTAKLARI

Akşener’in Zillet İttifakı’ndaki ortağı Kılıçdaroğlu “NATO, bugün aynı zamanda demokrasinin de güvencesidir” diyor. (21 Şubat 2022, Reuters)

*

Oysa…

Mister Kemal’in Sevgili NATO’su; FETÖ’sünün eliyle 15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki demokrasiyi askıya almak istemişti!

Şayet, FETÖ’nün “Yurtta Sulh” cuntası darbeyi başarsaydı; Türkiye’miz NATO/ABD tarafından işgal edilecekti!

PARALEL CUNTA’NIN HABERCİSİ

Meral Akşener, 15 Temmuz 2016’dan önceki mitinglerinde biteviye “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diye bağırıyordu.

WASHINGTON’IN DUBLAJCISI

Zillet’in NATO’cu Ortağı Meral Hanımefendi, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sistemi için Washington’ın ağzıyla konuşmayı pek seviyor…

“Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı; kendisini kırılgan hale getiren S-400’lerden acilen kurtulmalı” diyor, mesela!

*

Varsayalım: Ankara, Meral Akşener’in dediğini yaparsa; yani, S-400’lerden “kurtulursa…”

Türkiye’miz, NATO/ABD’nin tehdidi karşısında güvenliğini tehlikeye atmış olacak!

İKİSİ DE “VOICE OF AMERICA”

Aynen Zillet’teki Ortağı Mister Kemal gibi Joe Biden mendeburundan medet umuyor, Akşener…

Seçmenden değil, Biden’dan iktidar bekliyorlar!

*

Beyaz Saray Sözcüsünden veya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden “farksız” konuşuyor, Meral Hanımefendi…

“Putin haddini aşmıştır. Vakit, yaptırım vaktidir” diyerek…

Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını talep ediyor!

KISSADAN HİSSE

Tansu Çiller’in “yirmi yıl aradan sonra siyasete döneceğine” dair kimi alametler belirince…

Çiller’li Yılları hatırlatarak, adeta “resmigeçit” yapanlar; onun “öğrencisi” Meral Akşener’i bir türlü hatırlayamıyorlar…

-Nedense!"