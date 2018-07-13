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Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti

İP Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Balyoz Darbe Planı'nda adı geçen emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:33
Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti

Emekli Tuğgeneral Aydın, düzenlediği basın toplantısında, 30 Kasım 2015'te İP Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP'nin 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar kan kaybetmesi nedeniyle "Türk milliyetçileri ve ülkücülerini iktidara getirme ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldırma" inancıyla yola çıktıklarını ifade etti. 12 Eylül darbesinden sonra muvazzaf üsteğmenken, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasından uzun süre gözaltında kaldığını, işkence gördüğünü, 28 Şubat süreci akabinde muvazzaf yarbayken tahkikat geçirdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Buna binaen 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi oldum. 26 Ocak 2018'de Sayın Akşener'in başdanışmanlığına atandım. Bu süreçte düzenli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı iç ve dış güvenlik tehditleri hususundaki gelişmeleri, günlük ve yüzeysel siyasal değerlendirmeler olarak değil milli ve gerçekçi devlet çıkarlarımız doğrultusunda Sayın Akşener'e bilgi notu ve rapor olarak ilettim. Hem genel idare kurulu toplantılarında hem de Sayın Akşener'le yaptığımız görüşmelerde eski bir kurmay subay olarak kurduğum 2 önemli cümle vardır. Bunlar, 'Stratejide yapılan hatanın taktik başarılarla giderilemeyeceği' ve 'Yığınakta yapılan hatanın muhabere boyunca devam edeceği'dir.Liderleri, toplumlar ve şartlar var eder, 'Ben lider olacağım.' diyerek lider olunmaz. Lider, bu stratejiyi yönetme kabiliyetine sahip olmalı, kararlı ve tutarlı olmalı, öngörüsü yüksek ve şeffaf olmalı; şahsi hırslarını devletin ve milletin hakikatleri önüne geçirmemelidir. En önemlisi ise yola çıktığı arkadaşlarını yolda bulduklarına değişirse hem yolunu hem yol arkadaşlarını kaybedeceğini unutmamalıdır."

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:33
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