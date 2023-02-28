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Siyaset Meral Akşener’e sinyali çaktı! Mansur Yavaş adaylığını açıkladı
Siyaset

Meral Akşener’e sinyali çaktı! Mansur Yavaş adaylığını açıkladı

Adaylık tartışmaları hakkında açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sinyali verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 14:36:00 -

Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya gelecek altılı masa toplantısı öncesinde Mansur Yavaş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yavaş, Altılı Masa'nın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya ''Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir.” yanıtını verdi.

Bilindiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın aday olmasını istiyordu. Yavaş'ın açıklaması, "Akşener'e sinyal verdi" şeklinde yorumlandı.

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